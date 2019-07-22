Названо імена перших учасників шоу "Танці з зірками-2019"

Першими офіційними учасниками популярного шоу "Танці з зірками" стали ведучий "1+1" Володимир Остапчук, актриса "Дизель шоу" Вікторія Булітко і актор Михайло Кукуюк.
На офіційній сторінці проекту в Instagram 22 липня розпочався #танціззіркаміchallenge (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця).
Учасників нового сезону обирає дискобол, який підкочується до зірок із запрошенням. Остапчук, Булітко і Кукуюк передали танцювальну естафету далі.
Володимир Остапчук
instagram / vova_ostapchuk
"Тепер магічний дискобол сам обиратиме, кому кидати виклик на участь в шоу. Першими учасниками нового вибухового сезону "Танці з зірками" стали Володимир Остапчук, Вікторія Булітко та Михайло Кукуюк. А дискобол тим часом йде далі – до Надії Матвєєвої", – йдеться в повідомленні.
Вікторія Булітко
instagram / bulitka
Також уточнюється, що естафету передали зірці "Сніданку з 1+1" Людмилі Барбір і шоумену Потапу (Олексію Потапенку). Скоро стане відомо, кого обере магічний дискобол і хто стане наступним учасником.
Михайло Кукуюк
Вау! Довгоочікуваній # танціззіркаміchallenge возвращается! Відтепер магічній дискобол сам обіратіме, кому кідаті виклик на участь в шоу. Дерло учасниками нового вибухово сезону # танціззіркамі стали Володимир Остапчук @vova_ostapchuk, Вікторія Булітко @bulitka та Михайло Кукуюк @kukuyuk_michael. А дискобол тим часом прямує далі – до Надії Матвєєвої @nadezhda_matveeva_nadya, Людмили Барбір @ liudmila.barbir и Потапа @realpotap. Як думаєш, хто з них Прийма естафету и Вже скоро демонструватіме свои Танцювальні здібності на головному паркеті країни?
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стали відомі імена всіх членів журі нового сезону шоу "Танці з зірками". Ними стали: всесвітньо відомий британський хореограф Франциско Гомес, хореограф Влад Яма і прима-балерина Катерина Кухар.
Також OBOZREVATEL згадував докладніше про кожен переможця шоу "Танці з зірками" за всі п'ять сезонів його існування в Україні. Про те, як вони змінилися в 2019 році, читайте за посиланням.
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