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7 лютого • оновлено в 09:23
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Названий найкрасивіший чоловік у світі: фото

12.5т
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Відомий британський актор Роберт Паттінсон був визнаний найкрасивішим чоловіком у світі.

До такого висновку прийшов пластичний хірург Джуліан Де Сільва після дослідження через спеціальну програму, яке показало, що обличчя зірки – максимально наближене до "золотого перетину". Про це повідомляє The Sun.

Роберт Паттінсон

Роберт Паттінсон

Фото: instagram / official_robertpattinson

Зокрема, експерт розрахував пропорції обличчя знаменитостей за спеціальною формулою, вимірявши розташування губ, підборіддя, очей та інших рис обличчя. В результаті Паттінсон виявився найближчим до "ідеалу", на 92,15%.

Роберт Паттінсон

Роберт Паттінсон

Фото: thesun.co.uk

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Названа власниця найкрасивіших сідниць світу
Роберт Паттінсон

Роберт Паттінсон

Фото: instagram/official_robertpattinson

Роберт Паттінсон

Роберт Паттінсон

Фото: instagram/official_robertpattinson

Роберт Паттінсон

Роберт Паттінсон

Фото: instagram/official_robertpattinson

За даними видання, на другому місці опинилася зірка "Супермена" та "Відьмака" Генрі Кавілл. Його пропорції досконалі на 91,64%. Замкнув трійку найкрасивіших чоловіків у світі Бредлі Купер з показником в 91%.

Генрі Кавілл

Генрі Кавілл

Фото: thesun.co.uk

Бредлі Купер

Бредлі Купер

Фото: thesun.co.uk

Також в десятку увійшли Бред Пітт, Джордж Клуні, Х'ю Джекман, Девід Бекхем, Ідріс Ельба, Каньє Уест і Раян Гослінг.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше найкрасивішою жінкою у світі на основі принципу золотого перетину була визнана супермодель Белла Хадід.

Тільки у нас в Instagram ви дізнаєтесь всі секрети Винника!

Автор
Крістіна Долматова
Особа
Роберт Паттінсон
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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Не, не то. Не Ален Делон и близко.
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Букет Красивый
Букет Красивый
Это что за пидр?
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