Названий найкрасивіший чоловік у світі: фото

Відомий британський актор Роберт Паттінсон був визнаний найкрасивішим чоловіком у світі.

До такого висновку прийшов пластичний хірург Джуліан Де Сільва після дослідження через спеціальну програму, яке показало, що обличчя зірки – максимально наближене до "золотого перетину". Про це повідомляє The Sun.

Роберт Паттінсон Фото: instagram / official_robertpattinson

Зокрема, експерт розрахував пропорції обличчя знаменитостей за спеціальною формулою, вимірявши розташування губ, підборіддя, очей та інших рис обличчя. В результаті Паттінсон виявився найближчим до "ідеалу", на 92,15%.

Роберт Паттінсон Фото: thesun.co.uk

Новини Названа власниця найкрасивіших сідниць світу

Роберт Паттінсон Фото: instagram/official_robertpattinson

Роберт Паттінсон Фото: instagram/official_robertpattinson

Роберт Паттінсон Фото: instagram/official_robertpattinson

За даними видання, на другому місці опинилася зірка "Супермена" та "Відьмака" Генрі Кавілл. Його пропорції досконалі на 91,64%. Замкнув трійку найкрасивіших чоловіків у світі Бредлі Купер з показником в 91%.

Генрі Кавілл Фото: thesun.co.uk

Бредлі Купер Фото: thesun.co.uk

Також в десятку увійшли Бред Пітт, Джордж Клуні, Х'ю Джекман, Девід Бекхем, Ідріс Ельба, Каньє Уест і Раян Гослінг.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше найкрасивішою жінкою у світі на основі принципу золотого перетину була визнана супермодель Белла Хадід.

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