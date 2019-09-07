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8 вересня • оновлено в 11:06
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"Навіщо такі накачала?" Сєдокова блиснула пишними грудьми і нарвалася на гнів мережі

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Українська співачка Анна Сєдокова, яка живе і працює в Росії, нарвалася на чергову порцію критики в мережі.

У Instagram артистка опублікувала знімок, на якому блиснула пишними грудьми в сукні з глибоким декольте.

Анна Сєдокова

Анна Сєдокова

instagram

Багато користувачів мережі не оцінили таке фото, розкритикувавши зовнішність співачки.

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"Анна, ну навіщо ви накачали такі губи? У вас же свої дуже гарні", "Ань, худни і горя не знай", "Лобода№2", "З губами перебір", "Красиво, але не своє", - пишуть вони.

Однак деякі фанати підтримали Сєдокову і обсипали її компліментами: "Ну красиво ж", "Яка красуня", "Афродіта осторонь покурює".

"Навіщо такі накачала?" Сєдокова блиснула пишними грудьми і нарвалася на гнів мережі
"Навіщо такі накачала?" Сєдокова блиснула пишними грудьми і нарвалася на гнів мережі
"Навіщо такі накачала?" Сєдокова блиснула пишними грудьми і нарвалася на гнів мережі
"Навіщо такі накачала?" Сєдокова блиснула пишними грудьми і нарвалася на гнів мережі
"Навіщо такі накачала?" Сєдокова блиснула пишними грудьми і нарвалася на гнів мережі
"Навіщо такі накачала?" Сєдокова блиснула пишними грудьми і нарвалася на гнів мережі
"Навіщо такі накачала?" Сєдокова блиснула пишними грудьми і нарвалася на гнів мережі
"Навіщо такі накачала?" Сєдокова блиснула пишними грудьми і нарвалася на гнів мережі
"Навіщо такі накачала?" Сєдокова блиснула пишними грудьми і нарвалася на гнів мережі
"Навіщо такі накачала?" Сєдокова блиснула пишними грудьми і нарвалася на гнів мережі
"Навіщо такі накачала?" Сєдокова блиснула пишними грудьми і нарвалася на гнів мережі
"Навіщо такі накачала?" Сєдокова блиснула пишними грудьми і нарвалася на гнів мережі
"Навіщо такі накачала?" Сєдокова блиснула пишними грудьми і нарвалася на гнів мережі
"Навіщо такі накачала?" Сєдокова блиснула пишними грудьми і нарвалася на гнів мережі

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Сєдокова здивувала шанувальників зворушливою історією про своє дитинство.

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Особа
Анна Сєдокова
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