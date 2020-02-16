"Ну що, підсудила своїм?!" Підсумок Нацвідбору на Євробачення посварив українців

У мережі розгорілися суперечки через результати другого півфіналу національного відбору на Євробачення-2020 року, за підсумками якого за перемогу будуть боротися ще три учасники – Thorchi, співаки Khayat і Девід Аксельрод.

Зокрема, українці розділилися на два табори, обговорюючи думку членкині журі Тіни Кароль. Оскільки серед конкурсантів були її підопічні з шоу "Голос країни", багатьом здалося, що артистка завищила оцінки.

Схоже припущення в ефірі жартома видав і ведучий Сергій Притула, коментуючи трійку лідерів від Кароль: Khayat, Аксельрода і Еліну Іващенко.

Підсумок Нацвідбору на Євробачення посварив українців Скріншот з відео

У коментарях влаштували справжні баттли. "Підсудила своїм? Фу, аж бридко", "Я так розчарувалася в Тіні. Вона показувала, ніби тільки вона знає, що краще", "Знову корупція і фальш із голосуванням", "Люди, хто взагалі голосував за Аксельрода? Ау", "Девід якийсь там", "Шкода дівчат, злили їх", "Протягували своїх протеже, це очевидно", "Ганьба за ганьбою", – написали частина користувачів.

Іншим же оцінки здалися справедливими. "Кому підсудила? Еліна, Khayat і Аксельрод чисто вокально дійсно звучали цікавіше своїх конкурентів", "Мене навпаки здивували низькі оцінки Іващенко", "Навіщо цей хейт у бік Тіни? Вона оцінює об'єктивно", "На Євробаченні не завжди перемагає вокал", – відповіли глядачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше визначили переможців першого півфіналу. Ними стали KRUTЬ, Jerry Heil і група Go-A.

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