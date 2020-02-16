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16 лютого • оновлено в 09:48
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"Ну що, підсудила своїм?!" Підсумок Нацвідбору на Євробачення посварив українців

10.2т
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У мережі розгорілися суперечки через результати другого півфіналу національного відбору на Євробачення-2020 року, за підсумками якого за перемогу будуть боротися ще три учасники – Thorchi, співаки Khayat і Девід Аксельрод.

Зокрема, українці розділилися на два табори, обговорюючи думку членкині журі Тіни Кароль. Оскільки серед конкурсантів були її підопічні з шоу "Голос країни", багатьом здалося, що артистка завищила оцінки.

Схоже припущення в ефірі жартома видав і ведучий Сергій Притула, коментуючи трійку лідерів від Кароль: Khayat, Аксельрода і Еліну Іващенко.

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Підсумок Нацвідбору на Євробачення посварив українців

Підсумок Нацвідбору на Євробачення посварив українців

Скріншот з відео

У коментарях влаштували справжні баттли. "Підсудила своїм? Фу, аж бридко", "Я так розчарувалася в Тіні. Вона показувала, ніби тільки вона знає, що краще", "Знову корупція і фальш із голосуванням", "Люди, хто взагалі голосував за Аксельрода? Ау", "Девід якийсь там", "Шкода дівчат, злили їх", "Протягували своїх протеже, це очевидно", "Ганьба за ганьбою", – написали частина користувачів.

Іншим же оцінки здалися справедливими. "Кому підсудила? Еліна, Khayat і Аксельрод чисто вокально дійсно звучали цікавіше своїх конкурентів", "Мене навпаки здивували низькі оцінки Іващенко", "Навіщо цей хейт у бік Тіни? Вона оцінює об'єктивно", "На Євробаченні не завжди перемагає вокал", – відповіли глядачі.

"Ну що, підсудила своїм?!" Підсумок Нацвідбору на Євробачення посварив українців
"Ну що, підсудила своїм?!" Підсумок Нацвідбору на Євробачення посварив українців
"Ну що, підсудила своїм?!" Підсумок Нацвідбору на Євробачення посварив українців
"Ну що, підсудила своїм?!" Підсумок Нацвідбору на Євробачення посварив українців
"Ну що, підсудила своїм?!" Підсумок Нацвідбору на Євробачення посварив українців

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше визначили переможців першого півфіналу. Ними стали KRUTЬ, Jerry Heil і група Go-A.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Євробачення-2020
Місце
Україна
Тег
Нацвідбір на Євробачення
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Кароль опять подсуживает видать денег дали,она всегда и везде подсуживает!ее нужно вообще убирать из всех жюри!!она мухлюет
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Вопрос про Крым решит все проблемы.
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Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
Нерабы хуже сварливых баб))) Даже на музыкальном конкурсе умудрятся перелаяться... Дрязги, зависть, подлость и мелочность у х.а.х.е.л.о.в в крови...
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