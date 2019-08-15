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"Натисніть на чоловіка!" У США написали відкритого листа дружині Зеленського

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Американська журналістка Мелінда Херінг публічно звернулася до першої леді України Олени Зеленської, закликавши її вплинути на чоловіка, президента Володимира Зеленського в актуальних для країни питаннях.

Зокрема, вона закликала Зеленську встати на захист прав журналістів і громадських активістів. Відкритий лист було опубліковано на сайті Atlantic Coucil в рубриці UkraineAlert, редактором якого є Мелінда.

"Ніхто не думає, що ви підете далі банальних розмов про дітей, освіту та виступів в школах і дитячих будинках. Здивуйте нас. Зробіть права журналістів і активістів своїм пріоритетом. Українці люблять і поважають вас. Використовуйте своє слово і голос", — написал Херінг у відкритому листі.

"Натисніть на чоловіка!" У США написали відкритого листа дружині Зеленського

Олена і Володимир Зеленський

Фото з Instagram

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Також Херінг закликала дружину Зеленського натиснути на нього, щоб він призначив у своє оточення кілька жінок і взагалі шанобливо про них відгукувався.

"У вашого чоловіка немає жінок в оточенні. Я опитала всіх в Києві, і мені відповіли, що ви його найважливіший радник. Однак, вас немає на фотографіях з ним і його командою, а ці візуальні ефекти мають значення...Будь ласка, натисніть на нього, щоб призначити кілька жінок. Адже організації функціонують краще, коли принаймні третина команди жінки. І, будь ласка, нагадайте йому шанобливо відгукуватись про українських жінок. Вони неймовірна сила, але вони не бренд і не належать нікому", — додала Мелінда.

"Натисніть на чоловіка!" У США написали відкритого листа дружині Зеленського

Олена і Володимир Зеленський

Фото з Instagram

Крім того, Херінг зазначила, що чекає на Олену Зеленську у Вашингтоні, де хоче особисто зустрітися і взяти у неї інтерв'ю.

"Я сподіваюся, що ви приїдете у Вашингтон і одягнете щось від українських дизайнерів, піднімете прапор України. І я щиро сподіваюся, що ви дасте мені і моїм колегам інтерв'ю. Ми хочемо дізнатися про вас більше", — резюмувала журналістка.

"Натисніть на чоловіка!" У США написали відкритого листа дружині Зеленського

Олена Зеленська

Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилися фото першої леді України Олени Зеленської в купальнику.

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