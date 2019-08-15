"Натисніть на чоловіка!" У США написали відкритого листа дружині Зеленського

Американська журналістка Мелінда Херінг публічно звернулася до першої леді України Олени Зеленської, закликавши її вплинути на чоловіка, президента Володимира Зеленського в актуальних для країни питаннях.

Зокрема, вона закликала Зеленську встати на захист прав журналістів і громадських активістів. Відкритий лист було опубліковано на сайті Atlantic Coucil в рубриці UkraineAlert, редактором якого є Мелінда.

"Ніхто не думає, що ви підете далі банальних розмов про дітей, освіту та виступів в школах і дитячих будинках. Здивуйте нас. Зробіть права журналістів і активістів своїм пріоритетом. Українці люблять і поважають вас. Використовуйте своє слово і голос", — написал Херінг у відкритому листі.

Олена і Володимир Зеленський Фото з Instagram

Також Херінг закликала дружину Зеленського натиснути на нього, щоб він призначив у своє оточення кілька жінок і взагалі шанобливо про них відгукувався.

"У вашого чоловіка немає жінок в оточенні. Я опитала всіх в Києві, і мені відповіли, що ви — його найважливіший радник. Однак, вас немає на фотографіях з ним і його командою, а ці візуальні ефекти мають значення...Будь ласка, натисніть на нього, щоб призначити кілька жінок. Адже організації функціонують краще, коли принаймні третина команди — жінки. І, будь ласка, нагадайте йому шанобливо відгукуватись про українських жінок. Вони неймовірна сила, але вони не бренд і не належать нікому", — додала Мелінда.

Олена і Володимир Зеленський Фото з Instagram

Крім того, Херінг зазначила, що чекає на Олену Зеленську у Вашингтоні, де хоче особисто зустрітися і взяти у неї інтерв'ю.

"Я сподіваюся, що ви приїдете у Вашингтон і одягнете щось від українських дизайнерів, піднімете прапор України. І я щиро сподіваюся, що ви дасте мені і моїм колегам інтерв'ю. Ми хочемо дізнатися про вас більше", — резюмувала журналістка.

Олена Зеленська Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилися фото першої леді України Олени Зеленської в купальнику.

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