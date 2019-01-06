''Настюшо, ти прекрасна'': Каменських викликала фурор новим пікантним фото

Українська співачка Настя Каменських опублікувала новий відвертим знімок, чим викликала величезний ажіотаж у мережі.

У Instargam поп-діва виклала світлину із відпочинку, на якій вона зазнята у відвертому рожевому купальнику, сидячи полубоком до камери.

За кілька годин фото набрало понад 100 тисяч лайків і безліч коментарів від шанувальників: "Красуня! Так тримати", "Попа супер у тебе, Настю", "Настюшо, ти прекрасна", "Найкрасивіша", "Відмінна фігура".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Каменських викликала ажіотаж у мережі відвертим луком, опублікувавши цілу порцію гарячих фото зі свого виступу.