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''Настюшо, ти прекрасна'': Каменських викликала фурор новим пікантним фото

1.2тЧитати матеріал російською

Українська співачка Настя Каменських опублікувала новий відвертим знімок, чим викликала величезний ажіотаж у мережі.

У Instargam поп-діва виклала світлину із відпочинку, на якій вона зазнята у відвертому рожевому купальнику, сидячи полубоком до камери.

За кілька годин фото набрало понад 100 тисяч лайків і безліч коментарів від шанувальників: "Красуня! Так тримати", "Попа супер у тебе, Настю", "Настюшо, ти прекрасна", "Найкрасивіша", "Відмінна фігура".

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''Настюшо, ти прекрасна'': Каменських викликала фурор новим пікантним фото
''Настюшо, ти прекрасна'': Каменських викликала фурор новим пікантним фото
''Настюшо, ти прекрасна'': Каменських викликала фурор новим пікантним фото
''Настюшо, ти прекрасна'': Каменських викликала фурор новим пікантним фото
''Настюшо, ти прекрасна'': Каменських викликала фурор новим пікантним фото
''Настюшо, ти прекрасна'': Каменських викликала фурор новим пікантним фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Каменських викликала ажіотаж у мережі відвертим луком, опублікувавши цілу порцію гарячих фото зі свого виступу.

Особа
Настя Каменських (NK)
Місце
Україна
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