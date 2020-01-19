Каменських попозувала для Playboy в сексуальних образах: палкі фото

Популярна українська співачка Настя Каменських (NK) прикрасила обкладинки мексиканського журналу Playboy.

Вона з'явилася в трьох образах для декількох варіантів обкладинки чоловічого глянцю.

На одному з них 22-річну зірку можна побачити в тілесному міні платті, білосніжному тренчі і рожевих чобітках. Доповнило образ яскраве кольє в тон.

Настя Каменських Playboy Mexico

Інше фото більш відверте – на чорно-білому знімку Настя позує в чорному боді, всипаному камінням, намистинами, зірками і бахромою. Наряд підкреслив сексуальні сідниці жінки Потапа.

Настя Каменських Playboy Mexico

На третьому кадрі NK позує в образі тотал-лук – вся в чорному. На знаменитості надіта шкіряна міні-спідниця, кроп-топ і косуха. В руках вона тримає лакові туфлі на шпильці. Її волосся зібране у хвіст.

Настя Каменських Playboy Mexico

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Каменських показала струнку фігуру в купальнику. Однак фанати засудили її за фотошоп.

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