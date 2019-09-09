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9 вересня • оновлено в 10:55
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Нас четверо і хоч я молодший, одружений я найдовше – Стівен Болдуїн у бліц-шоу "Без гриму"

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Один з найбільш суперечливих акторів Голлівуду, представник відомої акторської династії і тесть Джастіна Бібера Стівен Болдуїн розповів в ексклюзивному інтерв'ю Ганні Буткевич про те, з чого складається його ідеальний день, що у нього виходить найкраще, ніж у інших братів Болдуїн, кому б з акторів він запропонував зіграти свою роль у фільмі "Підозрілі особи", якби знімали продовження історії, який найкращий фільм Алека Болдуїна, що він може робити 10 годин без перерви і якою твариною він був у минулому житті.

Не пропустіть 10 вересня о 07:30 на ОbozTV

Нас четверо і хоч я молодший, одружений я найдовше – Стівен Болдуїн у бліц-шоу "Без гриму"

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Теми
Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Без гриму
Особа
Стівен Болдуін
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