Народжена принцесою: якою була Меган Маркл у 12 років. Архівне відео

Після того, як принц Гаррі одружив з голлівудською актрисою Меган Маркл, папараці не втрачають можливості дізнатися про неї все нові деталі. Цього разу вони згадали дуже показовий епізод з її життя.

Так, у Facebook знову набирає популярності відео, в якому Маркл постала головною героїнею. І було їй тоді всього 12 років.

Одного разу вона побачила рекламний ролик, в якому говорилося, що "всі жінки Америки борються з жиром на каструлях і сковорідках". Таке формулювання питання розлютила Меган, вважала його сексистським. У підсумку вона написала лист Гілларі Клінтон і телеведучій каналу Nickelodeon.

Канал випустив сюжет, присвячений Меган. Після цього випадку компанія Proctor&Gamble, рекламний ролик якої не сподобався дівчинці, змінила текст: замість "жінок" у рекламі стали говорити про "людей".

У користувачів цей відеоролик викликав справжнє захоплення.

"Народжена, щоб перемагати!", "Ось чому вона там, де вона зараз!", "Народжена, щоб стати принцесою!" - пишуть вони в коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з'ясувалося, що незважаючи на те, що Меган Маркл після весілля отримала титул герцогині Сассекської і є повноправним членом сім'ї Віндзорів, вона повинна робити реверанс перед Кейт Міддлтон.