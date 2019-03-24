Народний артист Росії зліг після похорону Началової

Народний артист Росії Юрій Ніколаєв несподівано втратив свідомість.

За даними російських ЗМІ, телеведучий знаходився вдома в момент НП. При падінні він дуже сильно вдарився головою.

У 70-річного артиста діагностували струс мозку і закриту черепно-мозкову травму. Також у нього гематоми на обличчі. З'ясувалося, що Ніколаєв знепритомнів через поганий стан судин головного мозку.

Артист також був змушений пропустити 21 березня церемонію вручення премії уряду, передає РІА "Новости".

Художній керівник телепрограми "Ранкова зірка" повинен був брати участь в церемонії вручення поряд з іншими діячами культури, але захворів перед похоронами співачки Юлії Началової, яка в дитинстві перемогла на "Ранковій зірці" і залишилася однією з найяскравіших артисток вокального конкурсу.

Юрій Ніколаєв РІА Новини

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні батько Юлії Началової назвав винного в смерті співачки, підкресливши, що лікарі зробили все, що могли.

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