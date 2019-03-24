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Народний артист Росії зліг після похорону Началової

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Народний артист Росії Юрій Ніколаєв несподівано втратив свідомість.

За даними російських ЗМІ, телеведучий знаходився вдома в момент НП. При падінні він дуже сильно вдарився головою.

У 70-річного артиста діагностували струс мозку і закриту черепно-мозкову травму. Також у нього гематоми на обличчі. З'ясувалося, що Ніколаєв знепритомнів через поганий стан судин головного мозку.

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Артист також був змушений пропустити 21 березня церемонію вручення премії уряду, передає РІА "Новости".

Художній керівник телепрограми "Ранкова зірка" повинен був брати участь в церемонії вручення поряд з іншими діячами культури, але захворів перед похоронами співачки Юлії Началової, яка в дитинстві перемогла на "Ранковій зірці" і залишилася однією з найяскравіших артисток вокального конкурсу.

Юрій Ніколаєв

Юрій Ніколаєв

РІА Новини

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні батько Юлії Началової назвав винного в смерті співачки, підкресливши, що лікарі зробили все, що могли.

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Особи
Юлія НачаловаЮрій Ніколаєв
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