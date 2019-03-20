Напівгола солістка "НеАнгелів" розбурхала мережу провокаційним фото

Солістка популярного українського гурту "НеАнгели" Слава Камінська розбурхала шанувальників провокаційним знімком.

Вона опублікувала фотографію в своєму Instagram-акаунті, продемонструвавши на сходах голі сідниці, які тримає у відмінній формі.

З одягу на Камінській була лише картата накидка, спідня білизна та туфлі на високих підборах. "Гола д*па, шлях до невідомості", – підписала співачка під знімком з гумором.

Шанувальники були в захваті. Камінську назвали сміливою, а її фігуру розхвалили, адже артистка важко працює над тим, щоб бути у формі.

"Ох, як сміливо", "Красуня", "Хвастуля ти! Але є чим", "Спасибі Вам, що змушуєте дівчат частіше махати гантелями", "Хто працює над своїм тілом, може сміливо його демонструвати", – написали шанувальники.

instagram @ babaslavka

instagram @ babaslavka

instagram @ babaslavka

instagram @ babaslavka

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Камінська поділилася з шанувальниками секретом красивої фігури. Вона розповіла, що дотримується інтервального голодування, уточнивши, скільки скинула кг за місяць.

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