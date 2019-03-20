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Напівгола солістка "НеАнгелів" розбурхала мережу провокаційним фото

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Солістка популярного українського гурту "НеАнгели" Слава Камінська розбурхала шанувальників провокаційним знімком.

Вона опублікувала фотографію в своєму Instagram-акаунті, продемонструвавши на сходах голі сідниці, які тримає у відмінній формі.

З одягу на Камінській була лише картата накидка, спідня білизна та туфлі на високих підборах. "Гола д*па, шлях до невідомості", – підписала співачка під знімком з гумором.

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Шанувальники були в захваті. Камінську назвали сміливою, а її фігуру розхвалили, адже артистка важко працює над тим, щоб бути у формі.

"Ох, як сміливо", "Красуня", "Хвастуля ти! Але є чим", "Спасибі Вам, що змушуєте дівчат частіше махати гантелями", "Хто працює над своїм тілом, може сміливо його демонструвати", – написали шанувальники.

Напівгола солістка "НеАнгелів" розбурхала мережу провокаційним фото
Напівгола солістка "НеАнгелів" розбурхала мережу провокаційним фото
Напівгола солістка "НеАнгелів" розбурхала мережу провокаційним фото
Напівгола солістка "НеАнгелів" розбурхала мережу провокаційним фото

instagram @ babaslavka

Напівгола солістка "НеАнгелів" розбурхала мережу провокаційним фото

instagram @ babaslavka

Напівгола солістка "НеАнгелів" розбурхала мережу провокаційним фото

instagram @ babaslavka

Напівгола солістка "НеАнгелів" розбурхала мережу провокаційним фото

instagram @ babaslavka

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Камінська поділилася з шанувальниками секретом красивої фігури. Вона розповіла, що дотримується інтервального голодування, уточнивши, скільки скинула кг за місяць.

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Особа
слава Камінська
Місце
Україна
Теги
шоу-бизнесФітнес
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Беркут Інгвар
Беркут Інгвар
гидка пика+сілікон+ботокс=коцапська мегашмара
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