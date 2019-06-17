Напівгола Емілі Ратаковскі блиснула грудьми на пляжі: гаряче фото

Відома модель Емілі Ратаковскі опублікувала чергову порцію гарячих знімків.

У Instagram дівчина опублікувала фото, на яких вона позує в синьому купальнику, демонструючи груди та інші пікантні частини свого тіла.

За кілька годин знімки набрали більше одного мільйона лайків. Всього на модель підписано понад 23 мільйонів користувачів Instagram.

Емілі Ратаковскі Instagram

Емілі Ратаковскі Instagram

У п'ятницю, 7 червня, Емілі Ратаковскі виповнилося 28 років. З цього приводу OBOZREVATEL зібрав найгарячіші знімки зірки в мережі.

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