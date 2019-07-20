Напівгола екс-"ВІА Гра" засвітила пишні форми на пляжі

Екс-учасниця групи "ВІА Гра", російська співачка та телеведуча Тетяна Котова порадувала шанувальників еротичним фото.

Артистка поділилася кількома знімками з відпочинку, оприлюднивши їх на своїй сторінці в Instagram. Дівчина розповіла, що відвідала острів Маврикій (Східна Африка).

Окрім красот екзотичної країни, Котова показала свою фігуру. Вона позувала перед камерою, стоячи на пляжі в крихітному чорному купальнику.

Тетяна Котова instagram.com/kottova

instagram.com/kottova

"Які ноги довгі", "Горіх – вогонь!" "Дуже ефектно", "Фігура просто чудова", "Ідеальна!" – пишуть користувачі мережі в коментарях.

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Скріншот

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Відзначимо, також Котова похвалилася знімками, зробленими на відпочинку під час риболовлі:

instagram.com/kottova

instagram.com/kottova

instagram.com/kottova

instagram.com/kottova

instagram.com/kottova

instagram.com/kottova

Пропонуємо подивитися і на інші відверті фото Тетяни Котової, якими вона радувала шанувальників в мережі останнім часом:

instagram.com/kottova

instagram.com/kottova

instagram.com/kottova

instagram.com/kottova

instagram.com/kottova

instagram.com/kottova

instagram.com/kottova

instagram.com/kottova

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше володарка титулу "Міс Росія" Тетяна Котова продемонструвала шикарну фігуру в купальнику.

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