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Напівгола екс-"ВІА Гра" засвітила пишні форми на пляжі

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Екс-учасниця групи "ВІА Гра", російська співачка та телеведуча Тетяна Котова порадувала шанувальників еротичним фото.

Артистка поділилася кількома знімками з відпочинку, оприлюднивши їх на своїй сторінці в Instagram. Дівчина розповіла, що відвідала острів Маврикій (Східна Африка).

Окрім красот екзотичної країни, Котова показала свою фігуру. Вона позувала перед камерою, стоячи на пляжі в крихітному чорному купальнику.

Тетяна Котова

Тетяна Котова

instagram.com/kottova

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"Дражниш нас!" Екс-"ВІА Гра" поділилася з прихильниками еротичним знімком
Напівгола екс-"ВІА Гра" засвітила пишні форми на пляжі

instagram.com/kottova

"Які ноги довгі", "Горіх – вогонь!" "Дуже ефектно", "Фігура просто чудова", "Ідеальна!" – пишуть користувачі мережі в коментарях.

Напівгола екс-"ВІА Гра" засвітила пишні форми на пляжі

Скріншот

Напівгола екс-"ВІА Гра" засвітила пишні форми на пляжі

Скріншот

Напівгола екс-"ВІА Гра" засвітила пишні форми на пляжі

Скріншот

Напівгола екс-"ВІА Гра" засвітила пишні форми на пляжі

Скріншот

Напівгола екс-"ВІА Гра" засвітила пишні форми на пляжі

Скріншот

Напівгола екс-"ВІА Гра" засвітила пишні форми на пляжі

Скріншот

Напівгола екс-"ВІА Гра" засвітила пишні форми на пляжі

Скріншот

Напівгола екс-"ВІА Гра" засвітила пишні форми на пляжі

Скріншот

Відзначимо, також Котова похвалилася знімками, зробленими на відпочинку під час риболовлі:

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"Філософствує без трусів": абсолютно гола екс-"ВІА Гра" завела мережу пристрасним фото
Напівгола екс-"ВІА Гра" засвітила пишні форми на пляжі

instagram.com/kottova

Напівгола екс-"ВІА Гра" засвітила пишні форми на пляжі

instagram.com/kottova

Напівгола екс-"ВІА Гра" засвітила пишні форми на пляжі

instagram.com/kottova

Напівгола екс-"ВІА Гра" засвітила пишні форми на пляжі

instagram.com/kottova

Напівгола екс-"ВІА Гра" засвітила пишні форми на пляжі

instagram.com/kottova

Напівгола екс-"ВІА Гра" засвітила пишні форми на пляжі

instagram.com/kottova

Пропонуємо подивитися і на інші відверті фото Тетяни Котової, якими вона радувала шанувальників в мережі останнім часом:

Напівгола екс-"ВІА Гра" засвітила пишні форми на пляжі

instagram.com/kottova

Напівгола екс-"ВІА Гра" засвітила пишні форми на пляжі

instagram.com/kottova

Напівгола екс-"ВІА Гра" засвітила пишні форми на пляжі

instagram.com/kottova

Напівгола екс-"ВІА Гра" засвітила пишні форми на пляжі

instagram.com/kottova

Напівгола екс-"ВІА Гра" засвітила пишні форми на пляжі

instagram.com/kottova

Напівгола екс-"ВІА Гра" засвітила пишні форми на пляжі

instagram.com/kottova

Напівгола екс-"ВІА Гра" засвітила пишні форми на пляжі

instagram.com/kottova

Напівгола екс-"ВІА Гра" засвітила пишні форми на пляжі

instagram.com/kottova

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше володарка титулу "Міс Росія" Тетяна Котова продемонструвала шикарну фігуру в купальнику.

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Особа
Тетяна Котова
Теги
шоу-бизнес фотографии Instagram Краса Новини Росії
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