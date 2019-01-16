Напівгола екс-Nikita показала еротичні фото з відпочинку

Українська співачка і ді-джей Nana, колишня учасниця гурту Nikita Анастасія Кумейко показала струнку фігуру на пляжі в Таїланді.

Відповідне фото в ледве помітному купальнику вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, уточнивши, що вирушила на відпочинок у Пхукет.

"День активу – день релаксу. Летіла я сюди з думками про спорт і дієту. Спорт не задався з самого початку, я забула гумки. Дієта – хотіла почати з січня, перенесу цю затію на лютий. Не бути мені тонкою і дзвінкою", – підписала вона під знімком.

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Кумейко часу дарма не втрачала на відпочинку і також продемонструвала шпагат на пляжі. Шанувальники були в захваті від нового знімка, пожартувавши над словами Кумейко про струнку фігуру.

"Так, товста - капець", "Наночко, тонше бути не можна і не треба", "Казка", – написали захоплені користувачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, влітку Кумейко повністю оголилася і показала голі фото, чим порадувала шанувальників.

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