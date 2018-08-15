"Нам потрібен такий президент": у мережі захват через нову пісню "Океану Ельзи"

Український гурт "Океан Ельзи" презентував слухачам новий сингл "Скільки нас".

Пісня має патріотичні мотиви і описує ситуацію в країні. На картинці-заставці до синглу зображений виборчий бюлетень, на якому потрібно зробити вибір між "!" і "?". Самі виконавці розповідати секрети прихованих сенсів тексту відмовляються.

"Зазвичай розповідають про що саме нова пісня, що хотіли цим сказати і що має слухач почути. Ми так робити не будемо. Все це в тексті пісні. Майже все", - написано на Youtube-каналі "Океану Ельзи".

Нагадаємо, вже рік група не влаштовує концертів. Пісня "Скільки нас" - третя презентована за цей час.

Шанувальники популярних музикантів захоплюються новинкою і просять фронтмена групи Святослава Вакарчука висунути кандидатуру на пост президента або стати міністром культури.

"Святослав, коли ви вже почнете передвиборну кампанію? Нам потрібен такий президент!" - закликає користувач Антон.

"Як завжди дуже круто, а головне дуже актуально! Вакарчук, ви талант! Я пишаюся тим, що маю честь жити з вами в одній країні в один час! Спасибі!" - коментує Тетяна.

"Алілуя! Славочка - міністр культури!" - пише Світлана.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Вакарчук спростував інформацію про те, що обговорював з ким-небудь можливість висунення в президенти України.