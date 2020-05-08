Найцінніша порада: до Дня матері зірки поділилися настановами від своїх мам

Всім відома аксіома — “Мама поганого не порадить!”. У переддень Свята всіх матерів ми вирішили розпитати артистів, якими настановами від найближчої людини вони користуються по життю із вдячністю. Відповіді читайте в матеріалі!

NIKITA LOMAKIN:

Найчастіше мама радить мені менше метушитися на сцені під час виступу і стежити за чистотою взятих нот! (Сміється.) І до сих пір може відчитати, якщо я раптом до цього не дослухаюся!

Нікіта Ломакін з мамою

Анна Розумовська:

Моя мама — ніжна та жіночна, чуйна та добра. Вона виховувала мене, в першу чергу, як жінку, закладаючи правильне розуміння цього світу. “Ніколи і ні з ким не змагатися, знати себе і своє місце під сонцем, усвідомлюючи всю свою жіночу суть і силу”, “приймати цей світ таким, яким він є, залишаючись при цьому гарною людиною”, “прощати, ніколи не вступати в контакт із недоброзичливцями”, “відпускати, все, що належить тобі, буде твоїм”, “любити й шанувати чоловіка, дарувати натхнення, бути центром спокою для нього, опорою, другом, партнером, захистом” — за всі ці знання я неймовірно їй вдячна! Вона передала мені головне: любов і смиренність! А всі найзухваліші повадки — це в мені від тата! (Сміється.)

GROSU:

Абсолютно кожна порада від мами цінна! Вона ніколи не побажає зла... Я вдячна своїй мамі за те, що вона в мене — тверезо (не сліпо!) любляча людина. Напевно, саме тому в неї довгий час успішно виходило бути моїм продюсером! Мамочка вчила і вчить мене постійно працювати і не зупинятися. В неї самої — працьовитий характер, вона істинний “орач”! І, крім того, я дуже вдячна їй за те, що вона довіряє мені завжди і в усьому самій робити вибір. Тому що для неї найголовніше — моє щастя!

Сергій Мироненко:

Я ж виріс у маленькому селищі Полтавської області... Моя мама, відправляючи мене до університету в столицю, дуже переживала, аби мене не збили з пантелику та з наміченого шляху друзі й студентські вечірки. Так і говорила тоді: “Ти їдеш вчитися, аби добре влаштуватися і не працювати на городах!”. Переживала, так... Ну, побачивши її очі на моєму першому великому сольному концерті, я зрозумів, що не підвів її!

Marietta:

Дуже вдячна мамі за любов і віру в мене. Вона навчила мене відповідальності та працьовитості. Мамуся завжди казала, що ніколи в житті нічого саме собою не станеться, якщо цьому не посприяти. Тож із дитинства і до цього часу прислухаюся до маминих настанов, як не крути — вона права! (Сміється.)

Катя Вандина:

Мама першою підтримала моє бажання стати співачкою, і я дуже вдячна їй за це. Головна мамина порада — “тільки вперед, назустріч собі!”. Коли з 4-х років я давала перші домашні концерти, переспівуючи хіти Селін Діон “англійською”, мама думала, що я вундеркінд. Сьогодні я відчуваю, що її віра в мене анітрохи не похитнулася! (Сміється.)

ДОРОШ:

Мама шалено любить мене і мою сестру. Всю свою любов матір вклала у виховання нас, та й не тільки. Вона педагог із колосальним стажем: 50 років пропрацювала в школі. Я шалено радий, що завдяки їй я став тим, ким є зараз. Своїх дітей я вчу жити без допомоги батьків. Бути самодостатнім вкрай важливо в нашому світі!

KAMALIYA:

Я вдячна матусі за безумовну підтримку! І є порада, яку я точно передам і своїм донькам: “ніколи і за жодних обставин не забувати, що ти — Жінка!”. Добре виглядати, посміхатися, не лихословити на публіці, бути м’якою та поступливою — в цьому і полягає жіноча сутність. Думаю, не без допомоги цієї поради я зустріла Чоловіка своєї мрії!