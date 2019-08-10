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"Найкраща! "Пугачова вразила мережу фотосесією "без фільтрів"

7.6т Читати матеріал російською

Російська примадонна Алла Пугачова захопила шанувальників новою фотосесією.

Знімки були викладені в Instagram її сина Гаррі Галкіна. "Без фільтрів! Найкраща..." – говориться у підписі до них. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця).

Зокрема, опубліковані фото, які показують артистку, як то кажуть, без ретуші, в повсякденному житті.

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Алла Пугачова захопила мережу знімками без фільтрів

Алла Пугачова захопила мережу знімками без фільтрів

Instagram Гаррі Галкіна

Шанувальники оцінили відвертість. "З фільтрами або без них – все одно найкраща!" – пишуть вони в коментарях.

Алла Пугачова захопила мережу знімками без фільтрів

Алла Пугачова захопила мережу знімками без фільтрів

Instagram Гаррі Галкіна

Алла Пугачова захопила мережу знімками без фільтрів

Алла Пугачова захопила мережу знімками без фільтрів

Instagram Гаррі Галкіна

Алла Пугачова захопила мережу знімками без фільтрів

Алла Пугачова захопила мережу знімками без фільтрів

Instagram Гаррі Галкіна

Алла Пугачова захопила мережу знімками без фільтрів

Алла Пугачова захопила мережу знімками без фільтрів

Instagram Гаррі Галкіна

Публікація всього за добу набрала більше 5,7 тис. лайків.

"Найкраща! "Пугачова вразила мережу фотосесією "без фільтрів"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Пугачова перелякала шанувальників скорботним постом з приводу смерті фешн-директора ЦУМу Алли Вербер.

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Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Особа
Алла Пугачова
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Галкин никрофил какой то...
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