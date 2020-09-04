Велика кількість видавництв не зможе широко представити свої новинки українським читачам через скасування книжкового ярмарку у Львові.

Найбільша в Україні книжкова платформа Yakaboo в партнерстві з ГО "Форум видавців" вирішила допомогти українським видавництвам в цей складний період і пропонує в межах 27-го Львівського міжнародного книжкового форуму альтернативу, яка дозволить видавцям безкоштовно презентувати нові книги. Про це OBOZREVATEL повідомили в Yakaboo.

В період проведення BookForum, з 16 по 26 вересня включно, Yakaboo реалізує програму підтримки малих і нішевих видавництв. Приєднатися до ініціативи зможуть суб'єкти видавничої справи, що випускають до 10 найменувань в рік або сукупний тираж яких не перевищує 10 тис. примірників.

Найбільший книжковий онлайн-магазин Украиїни запустив програму підтримки малих видавництв Yakaboo

Протягом 10 днів книги таких видавництв будуть безкоштовно розміщені на сайті Yakaboo і будуть просуватися нарівні з іншим асортиментом магазину. Продажі книг здійснюватимуться з символічною комісією в 1 грн, а весь прибуток, включаючи собівартість і дохід, отримають видавництва.

"Відсутність одного з найбільших книжкових івентів 2020 року суттєво вплине на книжковий ринок. Тому інтернет-магазин Yakaboo в партнерстві з "Форумом видавців" ініціює програму підтримки малих і нішевих видавництв. Ми вирішили допомогти невеликим гравцям на книжковому ринку втриматися в період кризи і, незважаючи на все, надати можливість читачам ознайомитися з очікуваними новинками 2020 року", – зазначив Іван Богдан, CEO Yakaboo.

Раніше OBOZREVATEL разом з Yakaboo також публікував підбірку книг для жінок: 10 варіантів для мотивації і саморозвитку.

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