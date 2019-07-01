Філіп Янковський змінився до невпізнання після боротьби з раком

50-річний російський актор і режисер Філіп Янковський ошелешив шанувальників своїм худим і виснаженим виглядом.

Скандальна російська телеведуча Ксенія Собчак, на своїй сторінці в Instagram опублікувала фото з ним. "Дещо задумали з Філіпом Янковським. І це не реклама мережі стоматологій як ви могли подумати дивлячись на це фото", - прокоментувала журналістка.

Але шанувальники звернули увагу не на білосніжні посмішки зірок, а на худобу і хворобливий вигляд Філіпа Янковського. Багато хто навіть не впізнав 50-річного режисера. Хтось припустив, що причина - наслідок алкоголізму.

Instagram@xenia_sobchak

Instagram@xenia_sobchak

Instagram@xenia_sobchak

Нагадаємо, в 2014-му стало відомо, що у Філіпа Янковського розвинулася фолікулярна лімфома - онкологічне захворювання, що вражає селезінку, гортань, мигдалики, слизові оболонки органів травлення. Актор пройшов курс хіміотерапії, їздив лікуватися до Ізраїлю.

Філіп Янковський kp.ru

У 2016 році стало відомо, що він в ремісії. Пізніше артист зізнався, що був хворий, проте щасливий повідомити про одужання.

Як раніше писав OBOZREVATEL, російський актор Андрій Харитонов помер 23 червня. Йому було 59 років. За даними ЗМІ, чоловік довгий час боровся з онкологічним захворюванням. Його дружина Ольга Смірягин зазначила, що похований артист буде в Києві.

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