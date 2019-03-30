Началову посмертно "кинули" в Росії: в чому справа

Російська співачка Юлія Началова, яка трагічно померла 16 березня, не отримає посмертно почесне звання заслуженої артистки Росії.
Про це розповіла її піар-директор Ганна Ісаєва на своїй сторінці в Instagram, яка організувала збір підписів на відповідну петицію.
Як з'ясувалося, за законами в Росії не можна давати таке звання посмертно, тому, якщо артист не отримав його за життя, наполегливо працюючи на сцені РФ, шансів просто не залишається.
"На жаль тільки з'ясувала — за законом посмертно не прийнято. Ось так", — сказала Ісаєва.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Началова була екстрено госпіталізована 11 березня, оскільки у неї різко підскочив рівень цукру в крові і загострилася подагра, якою вона хворіла в останні роки.
Менеджер артистки заперечувала факт госпіталізації, але після того, як стан виконавиці погіршився, – поділилася подробицями в соціальних мережах.
Через різке погіршення стану здоров'я співачка впала в кому, у неї почали відмовляти внутрішні органи. Пізніше стало відомо про гостру ниркову недостатність.
Медики зафіксували серйозні ускладнення у госпіталізованої російської співачки.
16 березня стало відомо, що Началову в терміновому порядку прооперували через загрозу нового абсцесу на нозі. Через кілька годин після операції Юлія померла.
З'ясувалося, що це сталося в результаті набряку легенів і мозку, які виникли під час ускладнення хвороби.
Співачку поховали у четвер, 21 березня, на Троєкурівському кладовищі в Москві. Попрощатися з нею прийшли багато зірок російського шоу-бізнесу.
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