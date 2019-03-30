Началову посмертно "кинули" в Росії: в чому справа

Російська співачка Юлія Началова, яка трагічно померла 16 березня, не отримає посмертно почесне звання заслуженої артистки Росії.

Про це розповіла її піар-директор Ганна Ісаєва на своїй сторінці в Instagram, яка організувала збір підписів на відповідну петицію.

Як з'ясувалося, за законами в Росії не можна давати таке звання посмертно, тому, якщо артист не отримав його за життя, наполегливо працюючи на сцені РФ, шансів просто не залишається.

"На жаль тільки з'ясувала — за законом посмертно не прийнято. Ось так", — сказала Ісаєва.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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