"На зло заздрісникам": Добринін і Квіткова похвалилися гарячими фото

Головний герой дев'ятого сезону романтичного реаліті-шоу "Холостяк" Микита Добринін показав, як проводить вікенд із коханою Дашею Квітковою.

Відповідними знімками з відпочинку в Одесі він поділився на своїй сторінці в Instagram, викликавши бурю емоцій у шанувальників.

"В житті головне – дивитися в одному напрямку. Дружно дивимося в напрямку басейну. Як ваші вихідні проходять", – підписав Добринін.

Квіткова на Добриніні в Одесі instagram / nikitadobrynin

На кадрах парочка в купальниках весело ніжиться на сонці і, судячи з усього, веселиться. Шанувальники в коментарях помітили, що вони відмінно виглядають разом.

"Щасливчики", "Ви дуже схожі", "Приємно на вас дивитися, завжди заряджаєте позитивом. Прям хочеться кохання", "Приємно за вами спостерігати і бачити, що на зло всім заздрісникам у вас все круто", "Ви дуже класна пара", "Одне чудо", – написали в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, після завершення шоу "Холостяк-9" головні герої тримали кілька днів інтригу щодо стосунків. Фанати знайшли підтвердження, що переможниця Квіткова після проекту зустрічається з Микитою.

Микита Добринін і Даша Квіткова instagram / nikitadobrynin

На пост-шоу герої все ж підтвердили чутки, що до сих пір разом. Вони зізналися, що перший час після зйомок було важко, тому що їм доводилося ховатися, поки шоу не вийшло на екрани. Квіткова скаржилася, що ходила всюди в капюшоні, а на публіці повинна була приховувати свої почуття.

Нещодавно Квіткова показала тату на інтимному місці у вигляді троянди, яка є символом проекту. 12 липня парочка була присутня на відкритті 10-го міжнародного кінофестивалю в Одесі.

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