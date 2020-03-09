У неділю, 9 березня в Києві назвали імена перших 4 переможців премії YUNA-2020.

Подробиці розповів із місця подій кореспондент OBOZREVATEL (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Так, Maruv здобула перемогу в номінації "Кращий електронний хіт" з піснею Siren Song. Артистка обійшла MOZGI, ONUKA і DILEMMA.

Музична премія YUNA-2020: названі перші переможці

Премію в номінації "Кращий хіп-хоп хіт" отримала виконавиця Аlyona Аlyona з треком "Пушка". Її конкурентами були MOZGI ( "999"), YOURA (PRAKTIKA), MamaRika ( "Проліски"). Брала участь ще одна пісня переможниці в дуеті з Alina Pash ( "Падло").

Аlyona Аlyona Пресслужба Аlyona Аlyona

Тріумф у номінації "Інший формат" святкувала ЛУНА. Вона обійшла Dakh Daughters, MOTANKA, SINOPTIK і Вагоновожатых.

ЛУНА Афіша

Премію в номінації "Кращий менеджмент артиста" отримала команда співака MONATIK.

Музична премія YUNA-2020: названі перші переможці

Музична премія YUNA-2020: названі перші переможці

Музична премія YUNA-2020: названі перші переможці

Відзначимо, 9 березня компанія Deloitte Ukraine озвучила результати голосування експертного журі тільки в 4 номінаціях. Імена ще 13 переможців назвуть 24 березня на церемонії вручення, яка пройде в Палаці "Україна".

Організатори вже оголосили ім'я першого виконавця, який виступить на церемонії. Ним став MELOVIN. Інших артистів, які готують свої номери для YUNA 2020 року, назвуть найближчим часом. Ведучим цього року оргкомітет обрав Володимира Остапчука.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2019 відразу 4 статуетки на врученні премії YUNA забрала Maruv.

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