Мухарський про скандальну заяву Єгорової: для мене це звична реальність

Колишній чоловік скандальної української телеведучої Сніжани Єгорової український письменник, актор і телеведущий Антін Мухарський прокоментував її заяву про "селюків, які спілкуються суржиком і готові своє життя покласти" за Україну.

Відповідну заяву він зробив у своєму Facebook, зазначивши, що не здивований, і "все, що нині так активно обговорюється у соцмережах – є давно звичною реальністю".

"Тим, хто забувся чи не знав нагадую: практично увесь російськоорієнтований український шоу-бізнес, політикум, бізнес-істеблішмент, мислить саме так, як артикулює це С.Є (Сніжана Єгорова – Ред.). Ви й досі вірите в можливість діалогу з малоросами? Тоді Сніжана Єгорова йде до вас!" – наголосив Мухарський.

Водночас він нагадав, про свою особисту історію з Єгоровою, заявивши, що все, що раніше стосувалося тільки його, тепер перейшло на патріотів України.

"Люди і структури, які шість років поспіль знищували мене і мою репутацію, тепер взялися за тих, хто має бодай якусь дотичність до Майдану і російсько-української війни. Те, що допіру було полем моєї щоденної особистої битви, стало надбанням широкого загалу", – зазначив актор.

Скандальна заява Єгорової про патріотів, за словами Мухарського, звична реальність. Facebook Антіна Мухарського

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Єгорова заявила, що на Майдані в наметах робили аборти жінкам, які надавали сексуальні послуги протестувальникам.