Мухарський про скандальну заяву Єгорової: для мене це звична реальність

Скандальна Сніжана Єгорова заявила, що їй не подобаються "селюки, які готові своє життя покласти" за Україну
На це відреагував її колишній чоловік Антін Мухарський, зазначивши, що для нього такі її слова – давно звична реальність
Він зазначив, що все, що останні шість років стосувалося тільки його, тепер перейшло на патріотів України
Мухарський прокоментував скандальну заяву Єгорової про українських патріотів.
Колишній чоловік скандальної української телеведучої Сніжани Єгорової український письменник, актор і телеведущий Антін Мухарський прокоментував її заяву про "селюків, які спілкуються суржиком і готові своє життя покласти" за Україну.
Відповідну заяву він зробив у своєму Facebook, зазначивши, що не здивований, і "все, що нині так активно обговорюється у соцмережах – є давно звичною реальністю".
"Тим, хто забувся чи не знав нагадую: практично увесь російськоорієнтований український шоу-бізнес, політикум, бізнес-істеблішмент, мислить саме так, як артикулює це С.Є (Сніжана Єгорова – Ред.). Ви й досі вірите в можливість діалогу з малоросами? Тоді Сніжана Єгорова йде до вас!" – наголосив Мухарський.
Водночас він нагадав, про свою особисту історію з Єгоровою, заявивши, що все, що раніше стосувалося тільки його, тепер перейшло на патріотів України.
"Люди і структури, які шість років поспіль знищували мене і мою репутацію, тепер взялися за тих, хто має бодай якусь дотичність до Майдану і російсько-української війни. Те, що допіру було полем моєї щоденної особистої битви, стало надбанням широкого загалу", – зазначив актор.
Скандальна заява Єгорової про патріотів, за словами Мухарського, звична реальність. Facebook Антіна Мухарського
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Єгорова заявила, що на Майдані в наметах робили аборти жінкам, які надавали сексуальні послуги протестувальникам.
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