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"Може коштувати життя!" Українська актриса зробила попередження перед виборами

8.2тЧитати матеріал російською

Експерименти під час другого туру президентських виборів в Україні можуть коштувати українцям не тільки незалежності, а й життя.

З такою заявою виступила українська актриса Ірма Вітовська в ефірі "5 каналу" в програмі "Інформаційний вечір". "Ось, власне, чого я дуже боюся, – щоб українська держава не завалилася. І те, що ми не між Німеччиною і Францією (в системі координат стабільності і безпеки – Ред.), цей експеримент може нам коштувати не тільки незалежності, а життя. Можливо дійсно команда є (говорить про Володимира Зеленського – Ред.). Але все це можливо", – пояснила вона.

За словами Вітовськоъ, вона хоче почути на дебатах особистісну позицію Зеленського, так як вона важлива, в першу чергу, для тих, хто не голосував за нього в першому турі виборів.

Ірма Вітовська

Ірма Вітовська

"Сегодня"

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"Але не його (позицію – Ред.), як кандидата в президенти, не його як популярного актора, не його як медійну зірку, а саме витягнути Володимира Зеленського, і щоб він відповів на ті питання, які хвилюють найбільше тих, хто не віддав йому своїх голосів, адже він може стати президентом всієї України... Мені цікаво, коли він став громадянином, який вирішив піти в президенти, тобто не зірка і не артист...", – сказав вона.

Вітовська також пояснила, чому відкрито підтримала чинного президента України Петра Порошенка в його передвиборній кампанії.

"Я побачила результати", – заявила актриса.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ірма Вітовська висловилася про політичну ситуацію в країні, заявивши про "страшне передчутті громадянської війни і розпаду України".

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Особа
Ірма Вітовська
Тег
Выборы Президента
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Свичкаренко Игорь
Свичкаренко Игорь
Как порохоботы до смерти боятся прихода Зеленского!!! Аж трусятся все!!!! А сейчас смерти на фронте каждый день. Нищета, тарифы - это классно??? Что изменится если Порох останется - ничего! Все как было так и будет!!!
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Свичкаренко Игорь, нормальные и адекватные люди бояться не "пришествия новоявленного мессии зеленского",а хаоса и развала страны вследствии действий тупого,неопытного клоуна-наркомана,марионетки коломойского и агрессии кремля.
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