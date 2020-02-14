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15 лютого • оновлено в 01:51
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"Моя любов тобі до ср*ки!" Данилко оригінально привітав з Днем Валентина

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Українські артист Андрій Данилко, відомий як Вєрка Сердючка, заспівав жартівливу пісню, присвячену Дню Закоханих.

Відео він виклав у своєму Instagram. На ньому співак сидить за піаніно, а поруч з ним стоїть невідома дівчина (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

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Данилко оригінально привітав з Днем Валентина

Данилко оригінально привітав з Днем Валентина

Скріншот з відео

"Моя любов тобі до ср*ки!" – йдеться у приспіві до пісні. Після виконання Данилко разом з колегою голосно розсміялися.

Користувачі оцінили привітання. "За душу!", "Вогонь!", "Шедевр!" – пишуть вони в коментарях.

Зі святом! ❤️

Публікація від VERKA SERDUCHKA OFFICIAL (@v_serduchka)

Раніше OBOZREVATEL писав, як зірки вітали своїх коханих з романтичним святом – Днем святого Валентина.

Як справи у Насті з Потапом - читайте у нас в Instagram!

Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Особа
Андрій Данилко
Місце
Україна
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