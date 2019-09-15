"Моя головна радість": Сєдокова показала величезні груди у відвертому топі

Українська співачка, екс-солістка групи "ВІА Гра" Анна Сєдокова вирішила прикрутити увагу до теми про важливість читання, виставивши у пості своє досить відверте фото в сексуальному топі.
Відповідна публікація з'явилася на сторінці Instagram зірки, де Сєдокова поділилася своїм рецептом, як встигати більше читати при завантаженому робочому графіку.
"Про мою головну радість тут. Зараз, втікши від усіх в центр здоров'я поправити своє самопочуття і встати трохи на ноги, моєю головною радістю є читання. Я знаю, що зараз ви обурилися, фото ж не про те. Але якби я розмістила зараз фото з книгою і в халаті, ви б навряд чи лайкнули її, а так, сподіваюся, що так", - підписала знімок співачка.
Анна Сєдокова
Артистка стверджує, що при бажанні, час на читання можна знайти завжди, і більш того, перетворити це в звичку завдяки психологічному прийому.
"Найпростіший спосіб змусити себе читати, якщо бажання вже є, але от з часом проблема, - знайти свій тригер. Те, до чого ви можете прив'язати цю звичку", - пише вона.
"Що вибрати в якості тригера? Наприклад, час, коли діти засинають; коли поставили чайник; дорога в громадському транспорті; як тільки повернулися додому і перевдяглися. Будь-яка щоденна дія. Мета - довести до автоматизму і виконувати дію при зіткненні тригером", - пояснила Сєдокова.
О моей главной радости тут. Сейчас, убежав от всех в центр здоровья поправить своё самочувствие и встать чуть на ноги , моей главной радостью является чтение 📚. Я знаю, что сейчас вы возмутились, фото ведь не о том 😂 Но если бы я разместила сейчас фото с книгой и в халате, вы бы вредом лайкнули ее, а так, надеюсь, что да 💋 Тут у меня появилось время для самого важного источника вдохновения, для моих книг. Они днями пылились на полках, ведь когда я возвращалась уставшая с работы, все мое время было для детей, а потом, когда все засыпали, уже просто хотелось ни о чем не думать и включить сериальчик. Тут я уже прочла две книги и начинаю третью. Нашла много литературы о питании, сейчас покажу в стори. И ! Самое важное ! После того, как я впитала, у меня родилось множество новых идей. Я написала сценарий для клипа #VIBE , синопсис для шоу, которое вскоре будем снимать. Придумала идею для новых концертных костюмов. И ещё. Я все время ворчу на всю старшую дочь, что она много гуляет. Когда она возвращается домой, у неё так же не остаётся времени на чтение или на просто подумать о создании своего собственного продукта, идея ли это блога или в нашем случае салона красоты, или марки одежды. Не заполняете своё время пустыми вещами. Меньше листайте ленту. Я не разрешаю себе зайти на другие старицы , пока не выложила интересное фото или текст у себя 😂 А ещё, на своей второй страничке @annaupgraded ,я писала о триггерах и чтении. Как приучить себя читать. Вдруг, тебе будет интересно ❤️ Самый простой способ заставить себя читать, если желание уже есть, но вот со временем проблема, - найти свой триггер. То, к чему вы можете привязать эту привычку. Что выбрать в качестве триггера? Например, время, когда дети засыпают; когда поставили чайник; дорога в общественном транспорте; как только вернулись домой и переоделись. Любое ежедневное действие. Цель - довести до автоматизма и выполнять действие при столкновении триггером. Закрепляем. Если вы хотите читать вечером, как вернулись домой, то порядок будет таким: •Переодеваетесь в домашнюю одежду (триггер). •Сразу после этого берёте книгу, которая уже лежит на фальстарте 📖 •Читаете (новая привычка) Что сейчас читаете ?❤️
Фоловери співачки також ділилися зі своїм кумиром назвами улюблених книг, а деякі не змогли і не звернути увагу на відвертий наряд артистки: "Ваааууу, яка!", "Ось це цицьки", "Важко зосередитися, коли бачиш такі прекрасні цицьки!!!" , "Які гарні очі".
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Анна Сєдокова
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, Анна Седокова нарвалася на чергову порцію критики в мережі, коли опублікувала знімок, на якому блиснула пишними грудьми в сукні з глибоким декольте.
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