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16 лютого • оновлено в 09:48
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Нового прем'єра Росії "попустили" на КВН: відео

1.4т
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Команда КВН "Сборная Татнефти" показала в своєму виступі пародію на нового прем'єр-міністра Росії Михайла Мішустіна, пожартувавши про його здібності і порівнявши з попередником Дмитром Медведєвим.

Номер продемонстрували в рамках першої гри сезону Вищої ліги КВН (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Учасник команди, загримований під Мішустіна, вийшов на сцену під пісню Григорія Лепса "Я счастливый". "Прем'єр" пояснив, що і раніше ходив щасливий, оскільки керував податковою.

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Нового прем'єра Росії "попустили" на КВН

Нового прем'єра Росії "попустили" на КВН

Скріншот з відео

"У нас з вами багато спільного. Ви в минулому році стали другими, а я в цьому став другим", – звернувся він до КВНників, пожартувавши, що з першим місцем такий збіг не пройде.

При цьому "Мішустін" відмовився співати чи танцювати на сцені, пояснивши, що не особливо вміє це робити.

"А ось у Дмитра Анатолійовича виходило", – підколов його один з учасників команди. "Якби у Дмитра Анатолійовича виходило, мене б не призначили", – відповів "прем'єр".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше відомий український і білоруський телеведучий Дмитро Танкович розповів, що в КВН через цензуру вирізали сюжет про президента Володимира Путіна.

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Автор
Ірина Кулініч
Особи
Дмитро Медведєв Володимир Путін Михайло Мішустін
Місце
Росія
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Да не парьтесь вы их уже расстреляли. Мне знакомая дочь офицера с Лубянки звонила, она всю ночь в пыточном подвале кровь за ними с пола вытирала.
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