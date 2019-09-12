"Міс Україна 2019": у Києві визначили переможницю. Фото красуні

У четвер, 12 вересня у Києві відбулося фінальне шоу національного конкурсу краси "Міс Україна 2019", переможницею якого стала 24-річна харків'янка Маргарита Паша.

Її виділили серед інших конкурсанток журі Катерина Кухар, Павло Зібров, Ірина Горова і інші представники шоу-бізнесу.

Паша стала володаркою звання найкрасивішої дівчини в країні, а також отримала грошовий приз у розмірі 400 тисяч гривень. Корону дівчині вручала "Міс Україна 2018" – Леоніла Гузь.

Маргарита Паша instagram.com/margoritapasha

Відомо, що у 2018 році Маргарита Паша отримала ступінь магістра за спеціальністю "менеджмент" ("менеджмент зовнішньоекономічної діяльності"), на даний момент є студенткою Київського інституту міжнародних відносин (3й курс магістратури за спеціальністю "міжнародне право").

Також вона є майстром спорту з художньої гімнастики.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL публікував фото всіх учасниць конкурсу "Міс Україна 2019". На них можна побачити усіх 24-х претенденток.

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