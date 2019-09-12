"Міс Україна 2019": у Києві визначили переможницю. Фото красуні

У четвер, 12 вересня у Києві відбулося фінальне шоу національного конкурсу краси "Міс Україна 2019", переможницею якого стала 24-річна харків'янка Маргарита Паша.
Її виділили серед інших конкурсанток журі Катерина Кухар, Павло Зібров, Ірина Горова і інші представники шоу-бізнесу.
Паша стала володаркою звання найкрасивішої дівчини в країні, а також отримала грошовий приз у розмірі 400 тисяч гривень. Корону дівчині вручала "Міс Україна 2018" – Леоніла Гузь.
Маргарита Паша
instagram.com/margoritapasha
Відомо, що у 2018 році Маргарита Паша отримала ступінь магістра за спеціальністю "менеджмент" ("менеджмент зовнішньоекономічної діяльності"), на даний момент є студенткою Київського інституту міжнародних відносин (3й курс магістратури за спеціальністю "міжнародне право").
Також вона є майстром спорту з художньої гімнастики.
Мої хороші, голосування за титул "Міс глядацьких симпатій", триває) !!! 💪🏻🥰 На даний момент ми на 2-му місці ((, дуже напружена боротьба ... Прошу всіх мене підтримати, відправляйте смс на номер 7576 з цифрою 15 (можна відправляти необмежену кількість смс). Дякую Всіх за підтримку 😇🙏🏻😇 !!! 12-го вересня, палац "Україна", в 19: 00, фінал конкурсу "Міс Україна", приходьте підтримати мене))) 😇😇 😇🇺🇦🇺🇦🇺🇦 @missukraine_official Всіх з нетерпінням чекаю !!! 💕💕💕❤️❤️❤️ # missukraine2019 # міссукраіна2019 # пашамаргаріта #
Цілий рік команда @missukraine_official проводила кастинг, вони відібрали ТОП-50 найкрасивіших дівчат країни, і мені пощастило пройти в ТОП-24 і брати участь у фіналі конкурсу "Міс Україна 2019" 🇺🇦, я представляю місто Харків))) Я вдячна команді @ missukraine_official і нашим партнерам @four_seasons_club, тут неймовірна атмосфера і природа 😍😍😍💕💕💕 # missukraine2019 # міссукраіна2019 # пашамаргаріта # 4сезони
Філантроп - це людина, яка по доброті душевній допомагає всім нужденним. Це слово походить від грецького прикметника philanthropos, де phil- - "люблячий" + anthropos "людина". Філантропія - людинолюбство, турбота про поліпшення долі всього людства. Філантропія, таким чином, означає "людяність, благодійність". Ps Не дивлячись, на той, що мені тільки 24-року, Найголовніший і постійно повторює питання, в моїй голові, це: "Як зробити це світ кращим, людей щасливішими, добрішими ... і що я можу залишити після себе". Жити в своє задоволення (бути егоцентричним егоїстом) - може кожен, хіба в цьому полягає "сенс життя"!? 🤷🏼♀️ # filantropia #charity # missukraine2019 #goals # sense # life # choice #kind
Потрібно навчитися цінувати кожну хвилину свого життя 😊 !!! Радійте, посміхайтеся, насолоджуйтеся кожним моментом 😃 !!! Ваше настрій має залежати тільки від Вас ❤️ !!!) # unfogettablemoments # life # summer # happy # thebestplace # summertime # greece # paradise #
Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL публікував фото всіх учасниць конкурсу "Міс Україна 2019". На них можна побачити усіх 24-х претенденток.
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