"Милувалися весь вечір": сина Лазарєва засікли з відомою актрисою

У мережі з'явилося відео, де син популярного російського співака Сергія Лазарєва Микита танцює поряд з відомою актрисою і телеведучою Катериною Варнавою.

Відповідний ролик сам Лазарєв розмістив у своєму Instagram, зазначивши, що дівчина цей баттл програла (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

На відео видно, як Микита старанно танцює і підспівує під час виступу зоряного батька. Поруч із ним енергійні танці продемонструвала і Варнава.

Сергій Лазарєв із сином Hochu.ua

Співак повідомив також, що син прийшов його підтримати на традиційному літньому концерті в Shore House, і був для нього головним глядачем.

Фоловери Лазарєва замилуваливалися танцями хлопчика і написали безліч захоплених коментарів під відео. "Милувалися весь вечір. Зростає артист", "Малюк диво", – відзначили вони.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Лазарєву давно приписують роман з українкою Ані Лорак, в мережі неодноразово поширювали інформацію, що співачка є прийомною матір'ю його сина Микити.

Також часто ходили чутки про нетрадиційну орієнтацію Сергія. Зокрема, йому приписували роман з російським співаком Алексом Малиновським, з яким Сергій літав на відпочинок у США.

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