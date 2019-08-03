"Милувалися весь вечір": сина Лазарєва засікли з відомою актрисою

У мережі з'явилося відео, де син популярного російського співака Сергія Лазарєва Микита танцює поряд з відомою актрисою і телеведучою Катериною Варнавою.
Відповідний ролик сам Лазарєв розмістив у своєму Instagram, зазначивши, що дівчина цей баттл програла (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
На відео видно, як Микита старанно танцює і підспівує під час виступу зоряного батька. Поруч із ним енергійні танці продемонструвала і Варнава.
Сергій Лазарєв із сином
Hochu.ua
Співак повідомив також, що син прийшов його підтримати на традиційному літньому концерті в Shore House, і був для нього головним глядачем.
Фоловери Лазарєва замилуваливалися танцями хлопчика і написали безліч захоплених коментарів під відео. "Милувалися весь вечір. Зростає артист", "Малюк диво", – відзначили вони.
Коротко про те, як пройшов вчора мій традиційний літній концерт в Shore House❤️. Як завжди, приголомшлива атмосфера, багато глядачів, друзі і звичайно моя сім'я! Цього разу, моїм головним глядачем був мій синуля❤️ !!! На відео танцювальний баттл між Микитою і Катею 😂 @kativarnava! Катюня, по-ходу тут ти програла. :: 😂 Спасибі всім, хто не побоявся прохолодної погоди ... тепер до зустрічі 8 ноябряв ВТБ Арена Динамо на 100-му концерті шоу "N-Tour" # сергейЛазарев #sergeylazarev # нікітаСергеевіч # папасин # Лазарєви # Варнава # ЕкатерінаВарнава #shorehouse #Ntour # 8ноября
Як повідомляв OBOZREVATEL, Лазарєву давно приписують роман з українкою Ані Лорак, в мережі неодноразово поширювали інформацію, що співачка є прийомною матір'ю його сина Микити.
Також часто ходили чутки про нетрадиційну орієнтацію Сергія. Зокрема, йому приписували роман з російським співаком Алексом Малиновським, з яким Сергій літав на відпочинок у США.
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