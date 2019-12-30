Мільйони, Lexus і заміський будинок: стало відомо про величезну спадщину Волчек

Спадщина актриси і художньої керівниці московського театру "Современник" Галини Волчек оцінили в 50 мільйонів рублів.

Як повідомляє "Комсомольська правда", актрисі належав автомобіль Lexus LS500 (приблизно 5 млн руб) і квартира в Москві площею 75 квадратних метрів (від 30 млн руб). Відзначається, що майно перейде її синові Денису Євстигнєєву.

Також стало відомо, що у власності Волчек був будинок у закритому котеджному селищі в Підмосков'ї. Земельну ділянку, вартістю 5 мільйонів рублів, актриса отримала в подарунок від знайомого підприємця, коли у неї почалися проблеми з легенями і лікарі порадили їй жити на дачі.

Галина Волчек РБК

За словами самої актриси, будинок на вказаній ділянці їй побудували син Денис із невісткою Катериною. Вартість його в два рази більша, ніж самої землі.

"Примудрилися зробити тут усе з урахуванням всіх моїх особистих звичок і смаків. Я дуже боялася, що будова буде двоповерховою: не люблю я цього. Так він і вийшов в один поверх, дуже затишний, але разом із тим просторий. І навколо нього немає жодних новомодних ландшафтних наворотів, зате є ліс, дика незаймана природа", – розповідала Волчек.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Волчек померла в лікарні у віці 86 років. За попередньою версією лікарів, це сталося від набряку головного мозку і легень. Раніше стало відомо, що стан артистки різко погіршився.

Як справи у Насті з Потапом - читайте у нас в Instagram!