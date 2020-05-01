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3 травня • оновлено в 23:13
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"Ми відкотимося на 15 років назад!" Полякова сказала, як карантин вдарить по українській культурі

13.6т
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Карантин в Україні через COVID-19 потужно вдарить по артистах і культурі в цілому, якій буде важче конкурувати з росіянами.

Про це заявила співачка Ольга Полякова в п'ятницю, 1 травня, в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера".

"За спинами артистів зірок, артистів, є величезний сектор людей, які зараз страждають від безробіття. Це танцюристи, музиканти, аранжувальники, звукорежисери, музичні колективи. Всі ці люди залишилися без роботи. Ці люди будуть змушені змінити роботу, піти в кур'єри, таксисти. Або якщо пощастить, то вони поїдуть за кордон", – сказала Полякова.

Оля Полякова

Оля Полякова

За її словами, в Україні буде важче створювати конкурентний продукт, який зможе "переманити" українських та інших глядачів у Росії.

"Для шоу-бізнесу це означає, що ми відкотимося назад на років 15. Ми не зможемо робити такі шоу, які ми робимо", – додала вона.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Полякова жорстко розкритикувала російських гастролерів, які їдуть в Україну зі своїми концертами.

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Читайте всі новини по темі "Карантин в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Кирило Лютий
Теми
Карантин в Україні Свобода слова Савіка Шустера
Особи
Оля Полякова Савік Шустер
Місце
Україна
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Коментарі
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Т Александр
Т Александр
Если культурой называть таких как полякова,то мы ничего не теряем)
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Рыбкин Владислав
Рыбкин Владислав
Полякова это наша Madonna:)Дальше жить не имеет смысла:)Придётся в самоизоляции слушать примитивных роллингов и жалкий депеш мод:)
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Музыра Валерий
Музыра Валерий
Как на меня, то Полякова, далеко не культура.
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