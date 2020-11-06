"Ми разом": як минув музичний телемарафон Україна-Білорусь

Марина Погорілко Шоу 21:23, 6.11.2020

Музика гуртує заради перемог! На сцені київської концертної зали “Stereo Plaza” відбувся великий концерт українських і білоруських виконавців. Саме в такий спосіб організатори заходу — Міністерство культури та інформаційної політики разом із телеканалом М1, компанією “Таврійські Ігри” та Radio ROKS — вирішили підкреслити багатовікову дружбу між двома народами та показати білорусам, що у своїй боротьбі за права та свободи вони не самі.

Концерт, який відкрили “голоси” Radio ROKS Сергій Кузін та Соня Сотник словами “Жыве Беларусь!”, транслювався наживо головним музичним телеканалом України М1. У марафоні взяли участь білоруські гурти “Brutto Nostra”, “NAVIBAND”, “NAKA” та українські музиканти “БЕZ ОБМЕЖЕНЬ”, “Друга Ріка”, “СКАЙ”, “Kozak System”. Не могла не пролунати й пісня “Героям” у виконанні Сергія Танчинця (“БЕZ ОБМЕЖЕНЬ”), Олега Собчука (“СКАЙ”) та Івана Леньо (“Kozak System”). Взяти участь у такій події, за словами артистів як однієї, так і іншої держави, було для них за честь.

“СКАЙ”
Концерт відкрили “голоси” Radio ROKS Сергій Кузін та Соня Сотник
Brutto Nostra
Kozak System
“NAVIBAND”
“БЕZ ОБМЕЖЕНЬ”
Прозвучала пісня "Героям" у виконанні Сергія Танчинця, Олега Собчука та Івана Леньо
“Друга Ріка”
NAKA

Телемарафон відбувся з дотриманням усіх карантинних норм. Побачити на власні очі виступи українських та білоруських виконавців у залі змогла лише обмежена кількість глядачів: їхні столики було розміщено за правилами соціальної дистанції.

Переглянути всі виступи в межах телемарафону “Ми разом!” можна на сторінці телеканалу М1 в YouTube/

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