"Ми разом": як минув музичний телемарафон Україна-Білорусь

Музика гуртує заради перемог! На сцені київської концертної зали “Stereo Plaza” відбувся великий концерт українських і білоруських виконавців. Саме в такий спосіб організатори заходу — Міністерство культури та інформаційної політики разом із телеканалом М1, компанією “Таврійські Ігри” та Radio ROKS — вирішили підкреслити багатовікову дружбу між двома народами та показати білорусам, що у своїй боротьбі за права та свободи вони не самі.

Концерт, який відкрили “голоси” Radio ROKS Сергій Кузін та Соня Сотник словами “Жыве Беларусь!”, транслювався наживо головним музичним телеканалом України М1. У марафоні взяли участь білоруські гурти “Brutto Nostra”, “NAVIBAND”, “NAKA” та українські музиканти “БЕZ ОБМЕЖЕНЬ”, “Друга Ріка”, “СКАЙ”, “Kozak System”. Не могла не пролунати й пісня “Героям” у виконанні Сергія Танчинця (“БЕZ ОБМЕЖЕНЬ”), Олега Собчука (“СКАЙ”) та Івана Леньо (“Kozak System”). Взяти участь у такій події, за словами артистів як однієї, так і іншої держави, було для них за честь.

Телемарафон відбувся з дотриманням усіх карантинних норм. Побачити на власні очі виступи українських та білоруських виконавців у залі змогла лише обмежена кількість глядачів: їхні столики було розміщено за правилами соціальної дистанції.

Переглянути всі виступи в межах телемарафону “Ми разом!” можна на сторінці телеканалу М1 в YouTube/