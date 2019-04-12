"Ми ох*еніли": несподіваний поворот на "Холостяк-9" шокував учасниць

У шостому випуску шоу "Холостяк-9" дівчат буквально шокували несподіваною появою трьох нових суперниць.
OBOZREVATEL стежив за розвитком подій і розповість, що трапилося, а головне – хто ці незнайомки, які порушили спокій на проекті.
Микита Добринін влаштував спільну зустріч із дівчатами в романтичній обстановці. Однак ведучий Григорій Решетнік прийшов з несподіваною для всіх новиною. Він привів нових дівчат: Олю, Діану і Машу.
"Це нові учасниці дев'ятого сезону проекту", – зазначив він, навівши шок на дівчат. "Це прикол?", "Капець", "Ми просто ох*еніли", – відреагували в кімнаті.
Для Микити це було цілковитим сюрпризом. Він попросив пояснень тет-а-тет. Як з'ясувалося, ведучий захотів допомогти Добриніну.
"Я на правах ведучого намагаюся тобі допомогти. Я придумав такий варіант із новими учасницями. У попередніх сезонах це працювало. Нові учасниці створюють конкуренцію, змушують дівчат бути активнішими. Далі подивишся, що робити. Давай, спробуй", – сказав Решетнік.
Експеримент не сподобався Микиті, але він погодився. Тим часом у кімнаті відбулися перші сутички. Учасниці були так шоковані через незнайомок, що вирішили випити. Лілія була настільки засмучена, що навіть розплакалася. Пристрасті розпалилися і дівчата почали між собою сваритися.
Як з'ясувалося, нові дівчата прийшли в ролі експертів: сексолог, астропсихолог і психолог. Вони збиралися спостерігати за ситуацією, щоб допомогти Холостякові з вибором. Але їх призначення трималося в секреті.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
"Холостяк-9" стартував 8 березня 2019 року. Учасниці всіляко намагалися здивувати головного героя.
На першу вечірку прийшли і близькі друзі Микити – Слава Камінська та Сергій Чеботаренко. Поки він запрошував дівчат на тет-а-тет, вони спілкувалися з іншими учасницями.
Пізніше стало відомо, кого саме вибрав Холостяк. Були опубліковані фото дівчат із заповітними трояндами. Микита Добринін оцінив першу вечірку, розповівши, як сприйняв дівчат.
У другому випуску Микита запросив двох учасниць у Єгипет на подвійне побачення.
Всі подробиці третього випуску читайте за посиланням.
У четвертому випуску розкрилася головна таємниця шоу: дівчата дізналися про телефон, який Микита подарував Олі.
У п'ятому випуску Оля вивела Добриніна з себе показними сценами, через що головний герой покинув побачення в сказі.
На церемонії троянд Микита прийняв несподіване рішення: він нікого не відправив додому.
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