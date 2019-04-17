"Менше їсти треба": Сєдокова викликала суперечки в мережі видом ззаду

Епатажна українська співачка, екс-солістка гурту "ВІА Гра" Анна Сєдокова розбурхала мережу пікантним знімком.

Зірка продемонструвала свій "коронний" вид ззаду, поділившись відповідним фото з шанувальниками в своєму Instagram-акаунті.

"Коли на премії Нello тебе дуже зацікавили хінкалі, і це видно. Ви часто питаєте мене – як їсти та не товстіти. Відповідь – ніяк. Товстіти і радіти. І зустріти чоловіка в 2 рази більше за тебе, який полюбить з усіма твоїми хачапурі. Пора б мені зупинитися. Я ось обіцяю вам взятися до травневих (свят. – Ред.) за розум і більше ночами не їсти", – підписала Сєдокова.

Думки шанувальників у коментарях розділилися. Деякі фоловери порадили Сєдоковій менше їсти, щоб "гордість" співачки, яку вона постійно виставляє на фото, на розрослася.

"Зухвало", "Жах", "У вас ноги і попа погладшали. Треба їсти менше", "Дивіться, щоб попа не розрослася на кілометри", "З такою д*ою тількі хінкалі та хачапурі в самий раз", – написали користувачі.

Багато хто на одкровення співачки відповів, що їй зовсім не потрібно худнути, тому що фігура виглядає жіночно.

"Худнути не треба! Самий сік", "Ви прекрасна, гарна, жіночна, не треба вам худнути", "Ось теж "вид ззаду" – ну можеш же красиво і не вульгарно", "Мені дуже подобається ваша фігура", – відзначили шанувальники.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Сєдокова нарвалася на критику через вульгарний ролик, де вона оголена позує з чоловіком.

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