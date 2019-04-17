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"Менше їсти треба": Сєдокова викликала суперечки в мережі видом ззаду

1.7тЧитати матеріал російською

Епатажна українська співачка, екс-солістка гурту "ВІА Гра" Анна Сєдокова розбурхала мережу пікантним знімком.

Зірка продемонструвала свій "коронний" вид ззаду, поділившись відповідним фото з шанувальниками в своєму Instagram-акаунті.

"Коли на премії Нello тебе дуже зацікавили хінкалі, і це видно. Ви часто питаєте мене – як їсти та не товстіти. Відповідь – ніяк. Товстіти і радіти. І зустріти чоловіка в 2 рази більше за тебе, який полюбить з усіма твоїми хачапурі. Пора б мені зупинитися. Я ось обіцяю вам взятися до травневих (свят. – Ред.) за розум і більше ночами не їсти", – підписала Сєдокова.

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Думки шанувальників у коментарях розділилися. Деякі фоловери порадили Сєдоковій менше їсти, щоб "гордість" співачки, яку вона постійно виставляє на фото, на розрослася.

Коли на премії @hello__ru тебе дуже зацікавили хінкалькі і по тобі це видно 😂 Ви часто питаєте мене - як є і не товстіти. Відповідь - Ніяк. Товстіти і радіти 🤣 І зустріти чоловіка в 2 рази тебе більше і такого, який полюбить тебе з усіма твоїми хачапурі))) Ну а якщо серйозно, то пора б мені зупинитися. Я ось обіцяю вам, взятися до травневих за розум і більше по ночах не їсти. Як у вас з планами на травневі? Може мені дасте пару рад?

Допіс, Поширення ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

"Зухвало", "Жах", "У вас ноги і попа погладшали. Треба їсти менше", "Дивіться, щоб попа не розрослася на кілометри", "З такою д*ою тількі хінкалі та хачапурі в самий раз", – написали користувачі.

"Менше їсти треба": Сєдокова викликала суперечки в мережі видом ззаду
"Менше їсти треба": Сєдокова викликала суперечки в мережі видом ззаду
"Менше їсти треба": Сєдокова викликала суперечки в мережі видом ззаду
"Менше їсти треба": Сєдокова викликала суперечки в мережі видом ззаду
"Менше їсти треба": Сєдокова викликала суперечки в мережі видом ззаду

Багато хто на одкровення співачки відповів, що їй зовсім не потрібно худнути, тому що фігура виглядає жіночно.

"Худнути не треба! Самий сік", "Ви прекрасна, гарна, жіночна, не треба вам худнути", "Ось теж "вид ззаду" – ну можеш же красиво і не вульгарно", "Мені дуже подобається ваша фігура", – відзначили шанувальники.

"Менше їсти треба": Сєдокова викликала суперечки в мережі видом ззаду
"Менше їсти треба": Сєдокова викликала суперечки в мережі видом ззаду
"Менше їсти треба": Сєдокова викликала суперечки в мережі видом ззаду
"Менше їсти треба": Сєдокова викликала суперечки в мережі видом ззаду

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Сєдокова нарвалася на критику через вульгарний ролик, де вона оголена позує з чоловіком.

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Особа
Анна Сєдокова
Теги
шоу-бизнесКраса
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