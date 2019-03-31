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"Мене не можна пускати!" Заборонена в Україні Корольова відзначилася новою вигадкою про СБУ

10.1тЧитати матеріал російською

Російська співачка українського походження Наташа Корольова, якій СБУ заборонила в'їзд на територію України, стверджує, що її композицію "Маленькая страна" визнали екстремістською в Україні.

Така заява прозвучала в програмі "Міжнародна пилорама" на НТВ. Зокрема, ведучий Тігран Кеосаян поцікавився у артистки, чим вона насолила Києву, що їй заборонений в'їзд на батьківщину на п'ять років.

"Вони вирішили, що пісня "Маленькая страна"закликає до екстремізму. Серйозно. Що я закликаю своєю творчістю, своїми піснями — до екстремізму. Тому мене категорично не можна пускати", — пояснила Корольова.

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"Мене не можна пускати!" Заборонена в Україні Корольова відзначилася новою вигадкою про СБУ

Joinfo

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Королева вибухнула грубою критикою на адресу скандалу, що стався в Україні навколо пісенного конкурсу Євробачення-2019.

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Особа
Наташа Корольова
Місце
Росія
Теги
Новини РосіїСлужба безпеки України
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Юг Руси
Юг Руси
Как она может такое "выдумывать"??? Вот роксолана тудэй, только "правду" о Крыме пишет, её и "приятно" почитать! 🐷😁
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