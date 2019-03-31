"Мене не можна пускати!" Заборонена в Україні Корольова відзначилася новою вигадкою про СБУ

Російська співачка українського походження Наташа Корольова, якій СБУ заборонила в'їзд на територію України, стверджує, що її композицію "Маленькая страна" визнали екстремістською в Україні.

Така заява прозвучала в програмі "Міжнародна пилорама" на НТВ. Зокрема, ведучий Тігран Кеосаян поцікавився у артистки, чим вона насолила Києву, що їй заборонений в'їзд на батьківщину на п'ять років.

"Вони вирішили, що пісня "Маленькая страна"закликає до екстремізму. Серйозно. Що я закликаю своєю творчістю, своїми піснями — до екстремізму. Тому мене категорично не можна пускати", — пояснила Корольова.

Joinfo

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Королева вибухнула грубою критикою на адресу скандалу, що стався в Україні навколо пісенного конкурсу Євробачення-2019.

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