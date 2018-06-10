Меган Маркл "програла" Кейт Міддлтон: з'явилися показові фото

Королева Великобританії Елизаветта ІІ в колі своїх рідних з'явилася на балконі Букінгемського палацу після закінчення традиційного параду на честь її дня народження.

Королівська родина спостерігала за фінальною частиною заходу - прольотом військової авіації, передають "Факти".

Вперше на палацовий балкон вийшла герцогиня Сассекська Меган Маркл, яка стала дружиною внука королеви принца Гаррі 19 травня. Саме до неї, як до новачка, були прикуті погляди більшості присутніх.

Відзначимо, що Меган Маркл одягла рожеве плаття з відкритими плечима від Carolina Herrera, тим самим порушивши королівський дрес-код.

Спостерігачі, однак, звернули увагу на те, що колишня актриса трималася стриманіше, ніж зазвичай. І виглядала дещо скуто на тлі герцогині Кембриджської Кетрін, яка відтіснила невістку на задній план.

"Втім, в будь-якому випадку статус подружжя майбутнього короля принца Вільяма вище, ніж у Меган. Однак при цьому в першому ряду, поруч з королівськими правнуками, стояли також дочки двоюрідної племінниці королеви леді Хелен Тейлор, яких було видно набагато краще, ніж Меган", - повідомило видання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі помітили, що у Меган Маркл з'явився двійник.