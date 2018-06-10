Меган Маркл грубо порушила королівський дрес-код: що тепер буде

Дружина принца Гаррі Меган Маркл у черговий раз порушила королівські правила. Вона прийшла на Церемонію виносу прапора з нагоди дня народження Єлизавети II в неналежному вигляді.
Так, згідно з королівським дрес-кодом, жінки не можуть з'являтися на публіці в одязі з відкритими плечима. Сукня Маркл якраз стало повним протиріччям цьому. Фото з'явилися в британських таблоїдах.
При чому, пишуть місцеві ЗМІ, це вже не перше порушення етикету, і незабаром, стверджують журналісти, королівський будинок відреагує на них.
The epitome of sophistication- #MeghanMarkle in @HouseofHerrera peach dress and Philip Treacy hat attends #TroopingtheColour pic.twitter.com/0jV3nWKcUu- FashionistaNYC (@FashionistaNYC) 10 червня 2018 р
La sutil insistencia de Kate Middleton para a opacar a Meghan Markle (+ fotos) - https://t.co/lVZFX0FTeR pic.twitter.com/evlGtPdV27- Noticias24 (@ noticias24) 10 червня 2018 р
El príncipe Harry y Meghan Markle presenciaron juntos por primera vez los desfiles en honor a la reina Isabel II https://t.co/myW2PKxk9w pic.twitter.com/Sndw6kQUfd- Infobae América (@InfobaeAmerica) 10 червня 2018 р
Наприклад, на офіційних заходах Маркл завжди тримає принца Гаррі за руку, не дивлячись на те, що це заборонено.
Також герцогиня Суссекському одного разу дала автограф дівчинці з натовпу, проте згідно з протоколом вона не може ставити підпис ніде, крім офіційних паперів.
Журналісти стверджують, що така поведінка вже викликало гнів королеви Єлизавети II.
Як повідомляв OBOZREVATEL, спільна фотографія принца Гаррі і Меган Маркл зникла з кімнати для аудієнції королеви Єлизавети всього через тиждень після того, як вона у неї з'явилася.