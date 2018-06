Меган Маркл грубо порушила королівський дрес-код: що тепер буде

Дружина принца Гаррі Меган Маркл у черговий раз порушила королівські правила. Вона прийшла на Церемонію виносу прапора з нагоди дня народження Єлизавети II в неналежному вигляді.

Так, згідно з королівським дрес-кодом, жінки не можуть з'являтися на публіці в одязі з відкритими плечима. Сукня Маркл якраз стало повним протиріччям цьому. Фото з'явилися в британських таблоїдах.

При чому, пишуть місцеві ЗМІ, це вже не перше порушення етикету, і незабаром, стверджують журналісти, королівський будинок відреагує на них.

