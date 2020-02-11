"Маячня": Данилко заступився за пісні російською у Нацвідборі на Євробачення

Співак, шоумен, суддя Національного відбору на конкурс Євробачення Андрій Данилко заявив, що мова, якою учасники відбору виконують пісні, "взагалі не має жодного значення".

"Це маячня людей, налаштованих не на творення, а на руйнування. Я не хочу навіть це обговорювати", – сказав він OBOZREVATEL, коментуючи засудження, якому в соцмережах піддаються конкурсанти, що виконують пісні російською мовою.

За його словами, "Національний відбір – це єдиний майданчик в Україні, на якому можна показати нові колективи, нових людей. Це їхні перші кроки. Це круто! Але ні, треба все це обіср*ти, шукати якісь проблеми, шукати, які у кого аналізи".

Андрій Данилко

Як переконаний шоумен, ті, хто критикує молодих артистів за вибір російської мови, прагнуть "отримати хайп, привернути до себе увагу, спровокувати людей, бо вони нікому не потрібні".

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Як писав OBOZREVATEL, 8 лютого відбувся перший півфінал українського Нацвідбору на Євробаченні. За результатами глядацького та суддівського голосування, до фіналу пройшли KRUTЬ, Jerry Heil і гурт Go-A. Напередодні відбору співачка Катерина Гуменюк (Ассоль) розповіла, що виконає пісню російською мовою, що викликало обурення в мережі.

Раніше співачка Оля Полякова заявила, що слухачам "все одно", якою мовою виконується пісня. "Я думаю, дуже добре ілюструють, що питання мови у людей немає. Це розгорається в політичному полі, на телебаченні. У житті цього немає. Людям все одно. Вони готові співати з тобою будь-якою мовою", – сказала вона.

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