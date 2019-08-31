МастерШеф 2019: як пройшов перший випуск

В Україні 30 серпня розпочався новий сезон популярного кулінарного шоу "МастерШеф" на телеканалі СТБ.

Учасниками проекту стали найрізноманітніші за професією українці, які здивували членом журі (щоб подивитися повний випуск програми онлайн, проскрольте до кінця сторінки).

МастерШеф 2019 instagram.com/natali.veliks

Так, кожному учаснику видали 45 хвилин, за які вони мали приготувати і презентувати свою страву. Відкрив сезон машиніст тепловоза Сергій, запропонувавши суддям фондан із соусом з апельсина і обліпихи. Середина страви у нього вийшла відмінною і правильної консистенції. Завдяки цьому він отримав схвалення і білий фартух.

Сергій - МастерШеф Кадр з відео

Сексі-кухня, або учасниця Юля вразила Ектора хоча б одними тільки фото в Instagram. Дівчина переконана, що готувати потрібно в сексуальному одязі. Вона представила стейк лосося з пюре з зеленого горошку. Чоловіча половина журі гаряче підтримала дівчину, а ось Ліза її розкритикувала. Проте, Юля все одно отримала білий фартух.

Юля "сексі-кухня" Кадр з відео

Судді МастерШеф instagram.com/lizaglinskaya/

Несподіваною учасницею стала Наталі з "Холостяка", яка кожен випуск влаштовувала гучні скандали. Вона приготувала лимонний курд з меренгою, за що отримала білий фартух від суддів.

Наталі instagram.com/natali.veliks

Ще одним учасником стала травесті-діва Лоліта (Руслан Лучків), яка володіє титулом "Міс богиня-2011 травесті інтернешнл". Він приготував для суддів індичку з соусом теріякі та пюре із селери з пряною зеленню. Судді були в захваті від смаку соусу.

Лоліта instagram./lolita56493284/

Не обійшлося й без скандалів. На проект вирішив повернутися Антон Квасов "Француз", який вже брав участь у "МастерШеф. Підлітки". Хлопець хоче видати власну книгу "ледачих рецептів", і саме з одним з них вирішив підкорити суддів. Ось тільки Ектор був не згоден з ідеєю ледачих голубців по-турецьки на кулінарному шоу і зі скандалом вигнав хлопця.

Антон Квасов instagram.com/anton__kvasov

Також на проект прийшла подружня пара: вегетаріанка Діна і м'ясоїд Олексій. Перед виходом вони посперечалися, хто отримає фартух. Думки журі розділилися, але в підсумку обидва пройшли до наступного випуску, який відбудеться 6 вересня.

Діна і Олексій Кадр з відео

МастерШеф-2019 - повне відео випуску

Як повідомляв OBOZREVATEL , суддями в цьому сезоні стали Ектор Хіменес-Браво, кондитер Єлизавета Глинська і шеф-кухар Володимир Ярославський.

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