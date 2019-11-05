Епатажна українська співачка MARUV відповіла на скандал, який розгорівся через отриману нею нагороду "Краща російська виконавиця" від телеканалу MTV.

Гнівний пост розмістила вона сторінці в Facebook, спростувавши зв'язок звання з Російською Федерацією.

"Мені набрид цей непотрібний ср*ч і перекручування фактів у ЗМІ! Я отримала нагороду на міжнародній премії MTV EMA в номінації "Кращий артист за версією MTV Russia". Навчіться читати і перевіряти факти, перш ніж обливати брудом! Ця номінація ніяк не прив'язана до країни або до громадянства", – написала співачка.

MARUV пояснила звання "кращої російської співачки" ua-reporter.com

MARUV заявила, що MTV Russia – це філія великого глобального телеканалу, і це єдина філія MTV на всьому пострадянському просторі, і вона розташована в Росії, тому так і називається.

"Для особливо обдарованих хочу сказати, що на червоній доріжці я позначила, звідки я родом, а коли виходила отримувати нагороду, я отримувала її під українським прапором! А ви, мої друзі, вкотре мене розчарували своїм невіглаством і образами! І досить мене приписувати куди-небудь! Я не тільки громадянка країни, в якій я народилася, але ще й світова артистка!" – продовжила вона.

"Тому я буду їздити на премії та з концертами, куди захочу і як захочу, тому що я вільна людина. Я співаю для всіх, кому подобається моя музика. У всьому світі я представляю тільки себе і свою творчість, тому fuck off!" – додала співачка, пообіцявши наступного разу замахнутися на Греммі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Скандальна українська співачка MARUV (Анна Корсун) отримала нагороду престижної музичної премії MTV Europe Music Awards як "краща російська виконавиця".

Мережу розлютило те, що українську співачку назвали росіянкою.

Щоб заспокоїти розлючених користувачів, директор артистки Кирило Фельдман зробив офіційну заяву, повідомивши, що MARUV не має жодного відношення до Росії.

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