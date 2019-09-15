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15 вересня • оновлено в 23:10
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MARUV повеселилася на росТВ із забороненою в Україні зіркою: опубліковано відео

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Українська співачка MARUV (Анна Корсун) виступила на російському телеканалі ТНТ.

У Instagram артистка опублікувала відео, на якому вона виконує пісню Siren Song в програмі Comedy Women.

На підтанцьовці у неї виступила телеведуча Катерина Варнава, яку СБУ внесла до "чорного списку" як людину, яка "є загрозою українській національній безпеці".

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❤️❤️❤️

Публикация от MARUV (@maruvofficial)

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно MARUV зухвало пограбували в Москві. Фанат поцупив у неї маску в стилі БДСМ з рогами.

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Особи
MARUV Катерина Варнава
Місце
Росія
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Zrada Peremoga
Zrada Peremoga
Бабло рубит, с нормальной песней! Молодец!
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1
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
И каким образом певица и телеведущая " представляют угрозу украинской национальной безопасности"? Свин/орылы, вы действительно поцы или только прикидываетесь?
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Антошин Денис
Антошин Денис
Покуражилась, среда, и шо?
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