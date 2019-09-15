MARUV повеселилася на росТВ із забороненою в Україні зіркою: опубліковано відео

Українська співачка MARUV (Анна Корсун) виступила на російському телеканалі ТНТ.

У Instagram артистка опублікувала відео, на якому вона виконує пісню Siren Song в програмі Comedy Women.

На підтанцьовці у неї виступила телеведуча Катерина Варнава, яку СБУ внесла до "чорного списку" як людину, яка "є загрозою українській національній безпеці".

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно MARUV зухвало пограбували в Москві. Фанат поцупив у неї маску в стилі БДСМ з рогами.

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