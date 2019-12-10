"Магія і талант!" Пісня "Дизель шоу" про рідну країну довела до сліз українців

Актори "Дизель Шоу" викликали ажіотаж у мережі зворушливим виконанням пісні "Мамо Україна".

Вони написали текст на музику хіта легендарного артиста Кузьми Скрябіна (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця сторінки).

"Дизелі" вкотре довели, що можуть бути не тільки смішними, але й неймовірно зворушливими! Автори проєкту написали новий текст на улюблений народний хіт Кузьми Скрябіна "Мам!" – йдеться в описі.

Актори "Дизель студіо" – "Мамо Україна" Кадр із відео

Номер доповнила пісочна анімація, а на екрані картини змінювали одна одну під час виконання пісні. Художню композицію створила талановита художниця Вероніка Сивороткіна. Користувачі написали у коментарях, що це було настільки зворушливо, що деякі навіть розплакалися.

"Дизель студіо" – "Мамо Україна" Кадр з відео

"Молодці. Сльозу пустив за Україну", "Шикарно, через пісню плакати почала. Це пісня Кузьми Скрябіна", "Ви такі молодці, піснею торкнулися серця. Дивовижно. Це магія і талант", "Супер номер. Про Україну молодці", – прокоментували шанувальники.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше американська служба Apple Music назвала десять найпопулярніших музичних композицій 2019 року. У Росії перший рядок зайняв український поп-дует Artik&Asti з композицією "Сумний денс".

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