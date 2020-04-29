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29 квітня • оновлено в 11:51
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М1 покаже повну телеверсію музичного шоу Макса Барських "Сім"

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1 травня о 20:30 телеканал М1 показуватиме телевізійну версію музичного шоу Макса Барських "Сім". Свого часу воно мало ефект бомби, що розірвалася, зібравши в київському МВЦ близько 12 тисяч глядачів.

М1 покаже повну телеверсію музичного шоу Макса Барських "Сім"

Враховуючи те, що шоу "Сім" спирається на танці й динамічну естетику запальних 80-х, воно створить правильну атмосферу свята, заради якої не треба виходити з дому. У карантин дивись М1 — і насолоджуйся якісною музикою!

Не пропусти унікальну можливість почути улюблені пісні артиста — "Сделай громче", "Танцевать", "Подруга-ночь", "Туманы", "Моя любовь", "Берега" — у своїх первинних версіях! Окремої уваги заслуговує й видовищна інтерактивна постановка, над якої працювали режисер Алан Бадоєв і хореограф Руслан Махов.

Шоу Макса Барських "Сім"

1 травня, 20:30

Дивись на М1!

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Автор
Марія Шевчук
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