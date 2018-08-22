М1 і М2 готують сюрприз до Дня незалежності України

У день народження нашої держави, 24 серпня, на М1 буде звучати тільки українська музика!

Глядачі зможуть подивитися кліпи найяскравіших вітчизняних артистів, які виходили в ефір головного музичного каналу України протягом усіх років незалежності, передає прес-служба телеканалу.

Вечірній ефір телеканалу М1 продовжить спецпроект "З Днем народження, Країно!". Кращі виступи топових українських виконавців, серед яких - Олександр Пономарьов, ALEKSEEV, "Время и Стекло", MONATIK, NK | Настя Каменських, "Воплі Відоплясова" та інші, допоможуть поринути в драйвову атмосферу концертного лайва. Початок спеціального проекту від М1 - о 20:40.

Канал української музики М2 в святковий вечір порадує телеверсією церемонії нагородження "Золота жар-птиця". Тріумфальне повернення легендарної премії відбулося навесні цього року в Національному палаці мистецтв "Україна".

Побачити, як Ніна Матвієнко "телепортувалася" з Торонто заради дуетного виступу з MONATIK, співачка Alyosha разом з партнером по номеру парили в повітрі, а TamerlanAlena влаштували на сцені справжній боксерський ринг, можна буде 24 серпня в 19:30. Найцікавіші моменти бекстейджа національної музичної премії чекатимуть глядачів після закінчення гала-концерту.