"Люта ненависть": російського продюсера не пустили в Україну

Російському продюсеру Олександру "Хіп" Пономарьову заборонили в'їзд в Україну на три роки.

Екс-продюсер гуртів "Наутілус" і "Бі-2" дізнався про це, коли перевозив тяжкохворого батька з Москви до Одеси. Відповідний пост він розмістив у Facebook, однак зараз він недоступний.

"Прокинувся в Мінську о п'ятій ранку, сну немає, серце болить, а, корвалол закінчився. Подзвонив в Одесу, слава Богу, доїхали, батько живий, але, нічого не розуміє після цієї пекельної дороги. Не був упевнений, що це все потрібно виплеснути , але, тепер втрачати вже нічого. Ми вчора, на спеціально обладнаному автобусі перевозили з Москви до Одеси до рідної сестри важкохворого батька. Екіпаж - два водія-хохла, дочка Вероніка, друг Вася і доглядальниця-узбечка Соня", - почав свою розповідь Пономарьов.

За його словами, по дорозі батькові ставало гірше, і він взагалі перестав розуміти, де знаходиться.

"Швидко пролетіли білоруський кордон, і тут почалося. Після всіх перевірок, прекрасно бачачи стан хворого, мене запрошують на окрему розмову. В кімнаті п'ять осіб, увімкнена камера, і одна людина, яка все записувала. Я відразу все зрозумів, але був впевнений, що в такій ситуації нічого страшного не станеться, це необхідна формальність. Але злобні посмішки і люта ненависть в очах дали мені зрозуміти, що зараз трапиться біда", - зазначив продюсер.

За словами Пономарьова, його відразу почали називати "Хіпом".

"Всім видом давши зрозуміти, що нарешті-то їм попалася велика риба, і вони все про мене знають. Мабуть, швидко прошерстів Мережі та "Інстаграм", вони не сумнівалися, що кожен рік всі свої кращі дні я проводжу в Криму. Це було нерозумно заперечувати, тому що всі кримські фото - найщасливіші. Почалася справжня травля. Дві з половиною години вереску, крику, погроз, залякувань, принижень за "неодноразове незаконне відвідування тимчасово окупованих територій". На трьох аркушах змусили мене розписати всі адреси і телефони кримських друзів і подруг, клянусь, як в кращих фільмах про Гестапо. Тільки це було не кіно", - обурився росіянин.

Він уточнив, що в цей час його батькові ставало все гірше.

"На прохання викликати швидку, відповіли злісною гримасою. Результат - заборона на в'їзд в Україну на три роки. Це означає, що, я вже не побачу живого батька, весь цей час не зможу відвідати могилу матері в Одесі та обійняти рідну сестру. Далі попрощатися з батьком і викинули з сумкою в чистому полі. Вероніка розридалася. Пішки перейшов білоруський кордон, на попутках добрався до Гомеля, а потім і до Мінська", - написав Пономарьов.

Продюсер обурився, заявивши, що не розуміє, який злочин скоїв.

"Який злочин я вчинив, щоб кілька збожеволілих солдафонів так наді мною знущалися? Я ніколи в житті не відчував на собі стільки недолюдської ненависті! Може, це просто від безсилля і власної нікчемності? Але до чого тут батько!? Гаразд, життя все розставить по місцях, і всім все віддасть, але світ, безумовно, зійшов з розуму", - резюмував Пономарьов.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше в Держприкордонслужбі назвали кількість росіян, яким заборонений в'їзд в Україну.