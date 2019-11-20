"Любить твою за*ницю": коміки в США посміялися над стосунками Зеленського і Трампа

Ведучі вечірніх ток-шоу висміяли вираз посла США у ЄС Гордона Сондленда про те, що президент України Володимир Зеленський небайдужий до "п'ятої точки" президента США Дональда Трампа.

На цю тему пожартували в ефірі передачі The Late Show, продемонструвавши на весь екран задній план американського лідера під час гри в теніс (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

Коміки висміяли заяву, що Зеленський любить "д*пу Трампа"

"Ох, а хто ж її не любить? Джиммі, дай поглянути на цю красу. Вона виглядає, ніби два окости, упаковані в медичну рукавичку або як скатертина, наповнена рисовим пудингом", – посміявся ведучий.

Трамп грає в теніс Кадр з відео

У відповідь ведучий The Daily Show Тревор Ноа заявив, що пару днів тому на телеканалі Fox News говорили про недостатньо сексуальний імпічмент Трампу, а "тепер у нас цілком загравання з д*пою".

Комік пожартував, що Трамп, як раніше вважалося, тиснув на Україну відправкою військової допомоги, проте "насправді він тиснув своїм задом".

Як повідомляв OBOZREVATEL, радник з політичних питань посольства США в Україні Девід Голмс раніше заявив, що Трамп міг чинити тиск на Зеленського, щоб провести розслідування з політичних мотивів проти колишнього віце-президента США Джо Байдена.

Він також заявив на закритому засіданні, що посол США в Європейському Союзі Гордон Сондленд сказав Трампу, нібито український президент зробить "все, що ви попросите", а ще він любить "вашу за*ницю".

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