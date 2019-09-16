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16 вересня • оновлено в 05:14
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"Ляпас для співака": Іво Бобул жорстко пройшовся по Поплавському

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Зарубіжна естрада відрізняється від української тим, що там немає свого "співаючого ректора" Михайла Поплавського.

Таку думку висловив в ефірі ObozTV народний артист України Іво Бобул. За словами Бобула, шоу Поплавського він сприймає як образу.

"Я об'їздив багато країн, але таке, як у нас, не бачив. Нема. Нехай Михайло Михайлович на мене не ображається, але немає Поплавського там. Людина, яка не співає, є народним артистом України. Він прекрасний менеджер. Чому йому ніхто не говорить з влади – досить, не треба цього робити. Вигнати на сцену 150 дівчат в коротких спідницях і виходити... Для мене образа – мені як співаку ляпас", – обурився Бобул.

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Артист також заявив, що в Україні "прохідний двір, а не мистецтво".

"У нас перестали поважати людей, які свої життя віддали цьому всьому. Їх просто немає. З'являються якісь дупи, якісь дівчата молоді, це все є. А люди може не хочуть слухати все це. Їм треба щось інше, треба щось своє. Кожне покоління має свою музику, дайте їм свою музику", – додав він.

"Ляпас для співака": Іво Бобул жорстко пройшовся по Поплавському

24.tv.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше народний артист Іво Бобул жорстко розкритикував весь сучасний шоубіз України.

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Особи
Іво Бобул Михайло Поплавський
Місце
Україна
Тег
шоу-бизнес
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