Костюми для дітей на Геловін: як вибрати найцікавіші

Геловін – подія не тільки для дорослих, але і для дітей. У США саме діти є ключовими героями свята, вбираючись в костюми фей, персонажів книг, мультфільмів і навіть реклами. Ця традиція переходить і в Україну.

OBOZREVATEL пропонує сім дитячих образів з культових фільмів і книг.

Лісова мавка

Лісова мавка – один з найпопулярніших персонажів в українському фольклорі. У міфології вона є жіночим духом, правда до добра вони належать або до зла – невідомо, тому що версії різняться. За однією легендою, мавка – добрий дух лісу, який завжди допомагав виводити заблукалих з гущавини і рятувати дітей від виру. За іншою, мавка – дух смерті, який забирає нехрещених дітей.

Але як би там не було, пропонуємо вибрати образ Мавки дитині – для нього потрібна довга сорочка, вінок і найголовніше – перука з зеленими волоссям.

Лісова мавка vashkostumer.com.ua

Грут або Грутік

Грут – персонаж фільму "Вартові Галактики", який полюбився глядачам одразу ж з першого фільму. Спочатку великий неповороткий велетень Грут був кращим другом єнота Ракети, якого врятував від смерті ціною свого життя. Однак, в кінці першої частини з'ясувалося, що з одного паростка дерев'яного Грута зростає ще один Грутік. І ось цей милий малюк став найпопулярнішим персонажем другої частини.

Пропонуємо вам обрати цей образ для дитячого Геловіну, тільки для костюма доведеться щильно попрацювати, щоб створити щось на зразок деревної кори.

Маленький Грутік www.lifeoffilms.com

Фея Дінь-Дінь ( "Пітер Пен")

Мініатюрна фея Дінь-Дінь зростом всього 10-13 см, але в сазі про Пітера Пена вона є великим персонажем. Дінь завжди допомагає Піну у всіх його пригодах, любить лагодити речі, особливо – мідні. Дінь-Дінь одягнена в зелене маленьке плаття, тапочки з пумпонами, а за спиною у неї золотисті крила. Але найголовніше – фея з Пітера Пена може зникнути, якщо в неї перестануть вірити. Тому що дива там, де в них вірять. І чим частіше в них вірять – тим частіше вони трапляються!

Цей образ на Хеллоуїн відрізняється казковістю і добротою персонажа. Крім того, костюм феї є вкрай популярним в Ірландії.

Фея Дінь Дінь з Пітера Пена www.feerita.ru

Лялька Аннабель

Зловісну ляльку Аннабель в самому її популярному образі – порцелянова лялька з моторошною посмішкою і в квітчастому платті, глядачі вперше побачили у фільмі "Закляття". Іграшка сподобалася глядачам і про неї зняли два спін-офф: "Анабель" і "Аннабель: Зародження зла". В основі всіх фільмів лежить нібито реальна історія ляльки, яку одна медсестра подарувала своїй дитині. Після цього в будинку почалася паранормальная активність: самі собою відкривалися і закривалися двері, з'являлися криваві плями та інше. Після того, як лялька нібито напала на мешканців будинку, її забрала сімейна пара дослідників паранормальних явищ Ед і Лоррейн Уоррен.

Образ Аннабель – досить моторошний і змусить відчути тремтіння по спині від одного виду. Для його створення вам буде потрібно плаття, яскравий ляльковий макіяж і зачіска з двома хвостиками.

Лялька Аннабель www.pinterest.com

Чакі

Чакі – ще один ляльковий персонаж фільмів жахів, який став справжньою легендою. Перший фільм про ляльку, якій рухає злий дух і змушує вбивати своїх кривдників вийшов в 1988 році, ставши практично відразу головним фільмом 1980-х. Комедійні елементи, якими був розбавлений слешер, також допомогли персонажу стати культовим.

Для створення образу потрібна смугаста кофта, джинсовий комбінезон, руда перука і намальовані шрами.

Лялька Чакі www.businessinsider.com

Близнята з "Сяйва"

Ці персонажі підійдуть, якщо ви – батьки двійнят. Близнята Грейді в фільмі Кубрика нічого страшного не роблять, вони з'являються перед головним героєм картини – хлопчиком Денні і звуть його пограти. Потім глядачеві вони постають вже у вигляді закривавлених трупів. В цьому і полягає талант Стенлі Кубрика – вселити страх одним видом персонажів.

Для образу потрібні блакитні сукні з мереживом і бантами, а також дитячі туфлі і гольфи.

Близнюки з Сяйва www.thescottishsun.co.uk

Кораліна зі світу кошмарів

Мультфільм "Кораліна у світі кошмарів" з дивним рисуванням, пластиліновими вставками і ганчірковими ляльками був номінований на "Оскар" в 2007 році, а також став кращим анімаційним фільмом року. Дівчинка Кораліна, яка потрапляє в країну дитячих мрій, де будь-які забаганки виконують, а замість очей носять гудзики, стала однією з найпопулярніших персонажів в мультиплікації.

Для образу потрібно перука з фіолетовим волоссям, спідниця і жакет, а найголовніше – трикутне кільце, яке дозволяє бачити світ без прикрас.

Кораліна у світі кошмарів fi.pinterest.com

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, які образи з фільмів жахів можна підібрати на Геловін.